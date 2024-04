Kovář: Bráchovi hrozně přeju, aby postup zvládl. Co Jakubovi napsal?

Kovářové vědí, jaké to je prohrávat 0:3 na zápasy a dokonat povstání. To, co se v Česku nikdy nestalo a může nastat v sobotu, není ve Švýcarsku zdaleka neznámá věc. Před dvěma roky se hrálo finále National League s českým obsazením. V útoku Zugu centr Jan Kovář, v bráně Curychu jeho sourozenec Jakub. Lions směřovali k titulu, ale ke třem triumfům nepřidali už žádnou další a brali smutné stříbro…