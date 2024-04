Boss Třince: Naši chalani hryžou led. Ocenil Spartu a vypálil hlášku o tchyni

V klubovém sky boxu v O2 aréně co chvíli vstával z křesílka, nevydržel sedět a přihlížet v klidu obřímu dramatu s historickou koncovkou. Ján Moder s šálou s motivy Ocelářů kolem krku po pěti a půlhodinovém boji sešel dolů za svými vítězi. Tak jak to má po zdolání monumentů ve zvyku. A tenhle jím rozhodně byl. Když pak majitel klubu vyšel pokropený šampaňským z rozjásané kabiny, pro iSport.cz zvěstoval: „Po Vožuchově gólu na konci třetí třetiny šestého zápasu jsem si byl jistý, že vyhrajeme celou sérii.“

Pokud vlastníte a pečujete o tým, jenž stvoří 15 vítězných sérií v řadě a sedm vyhraných sedmých duelů série, pak už si o sobě můžete právem myslet, že hokej děláte dobře. Ján Moder to ovšem nedává okázale najevo. Zůstává lidovou figurou, jako jí býval i v dobách, kdy se Oceláři teprve učili vítězit.

„Dík náleží Viliamu Čachovi, který když dostal otázku na obrat se Spartou, tak odpověděl, že kdo jiný než Třinec by to měl zvládnout. Musím ho za ta slova pochválit ještě dnes,“ děkoval Ján Moder do kabiny slovenskému útočníkovi za jeho správně drzé vyjádření po třech porážkách.

S Třincem stále vyhráváte, ale asi i pro vás byla sobotní bitva velkým nervákem, že?

„Ano, byly to nervy. Však mi už i dcery psaly, jak to dávám, protože ony jako mladé mají kvůli zápasu vysoký tep i tlak. Já jsem zvyklý, že mi tepovka moc nevyskakuje, ale nervy to byly strašné, obrovské. Doposud jsme v play off zažili třetí prodloužení, kdysi v Liberci, tady jsme šli do čtvrtého. Bylo to únavné. Ale musím smeknout před hráči obou týmů, obdivuju jak naše chalany, tak i sparťany. Vydrželi hrát vynikající hokej ve velkém teple, jaké v hale panovalo. Opravdu si obrovsky cením toho, v jakém tempu a hokejové kvalitě to celé zvládli.“

A teď zažíváte to co obvykle...

„Radost je to pořád neskutečná. Sparta byla obrovsky dobrým soupeřem. Bylo to s ní těžší než loňské čtvrtfinále a předloňské finále. Je vidět, že Sparta pod pány Grossem i Hořavou se zase o hodně zlepšila. V závěru jsme ale měli trochu více štěstí my.“

Když jste se v sobotu ráno probudil, měl jste tušení, že to pro Třinec dobře dopadne?