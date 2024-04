Třinec fárá, Pardubice ladí. Rozdíl je obří, fungovat může i pizza

Možná si někdo myslí, že třinečtí hokejisté budou ve finále lézt po čtyřech a ti pardubičtí je přejedou bez většího úsilí. Data o vytíženosti hráčů v play off by k takovému úsudku mohla svádět. Zatímco Dynamo mezi sériemi dost odpočívá a ladí, Třinec huntuje svá těla do mrzení a je rád za každou volnou hodinu na gauči. Realita může být jiná. „Nevěřím jasné sérii z pohledu Pardubic,“ tvrdí vyhledávaný kondiční kouč Michal Břetenář.