ONLINE: Třinec - Pardubice. Oceláři se mohou dostat na krok od titulu

Úřadující mistři se v boji o další titul mohou dostat do trháku. Třinečtí hokejisté jsou po výhře ve třetím finála play off Tipsport extraligy nad Pardubicemi (4:3) ve slibné pozici. Na domácím hřišti hrají o třetí vítězství v sérii, které by je mohlo výrazně přiblížit k zisku pátého Masarykova poháru v řadě. Dynamo v čele s kapitánem Lukášem Sedlákem něco takového rozhodně odmítá připustit a ve Werk Areně chce před návratem na východ Čech zabojovat o srovnání finálového souboje. ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz.