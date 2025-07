Basketbalisté před ME: omlazený tým bez Veselého. Auda řeší japonské občanství

Poprvé se národní mužstvo sejde už v pondělí v Poděbradech. Během přípravy se ale Češi něco nacestují. Čekají je přípravné zápasy ve Španělsku či v Německu. Jedno utkání Ocampova parta sehraje i na domácím hřišti.

„Bude to vzrušující příprava, jde o začátek nové éry pro český mužský basketbal. Mladí hráči, kteří tu budou, jsou jeho budoucností. Mají šanci hrát na EuroBasketu a trénovat se zkušenými hráči už protřelými v evropském basketbalu. Všichni musíme tuto situaci chápat, být trpěliví a tvrdě pracovat, abychom byli konkurenceschopní,“ těší se na pokračování své mise s českým národním týmem Ocampo.

Je fakt, že omlazený tým se tak nějak očekával. Hlavně pod košem to bude bez Veselého a Ondřeje Balvína, který nedávno ukončil reprezentační kariéru po rozepřích s Českou basketbalovou federací.

„S Honzou Veselým jsme vedli rozhovory o jeho možné účasti do poslední chvíle. S ohledem na jeho zdravotní problémy, které ho vyřadily ze hry ve většině druhé části uplynulé sezony, a na další zpoždění v procesu rehabilitace a návratu do tréninku jsme se domluvili na jeho nezařazení do nominace reprezentačního týmu,“ shrnul manažer národního týmu Jiří Welsch.

Mladý tým podle očekávání

Nepojede ani další zkušený pivot Patrik Auda, který v posledních letech zakotvil na klubové úrovni v Asii. „Patrik se momentálně soustředí na pokračování basketbalové kariéry v Japonsku včetně získání japonského občanství. Z důvodů procesních a časových požadavků se do Japonska vrací již na začátku srpna, což mu znemožní zapojit se do aktivit reprezentačního družstva mužů,“ prozradil Welsch.

Kromě nich chybí také hráči, kteří se v minulosti více či méně v národním dresu objevovali. Jsou to David Jelínek a Jakub Nečas. U Jelínka prý rozhodla nedostatečná fyzická připravenost po drobných zdravotních problémech, Nečase taky zastavilo zdraví spojené se školními povinnostmi na americké univerzitě Duquesne.

Celkem je tedy momentálně v přípravě šestnáct hráčů. Je tedy jasné, že někdo ještě obdrží černého Petra a s reprezentací do Rigy neodcestuje. Ocampo poskládal mladý tým, což se dalo čekat. Hned osm hráčů se narodilo po roce 2000. Naopak ze zkušených matadorů nechybí kromě Satoranského například Vojtěch Hruban či Jaromír Bohačík. Důležitost v národním dresu by měla narůst pro momentálně jediného Čecha v NBA Víta Krejčího. V týmu je i Jan Zídek, pokračovatel slavného basketbalového rodu Zídkových.