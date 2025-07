Liverpool v ofenzivě: sedmé nejdražší léto historie. Proč si může dovolit posily za miliardy?

Začalo to příchodem pravého beka Jeremieho Frimponga, za kterého Liverpool zaplatil Leverkusenu výstupní klauzuli 35 milionů eur. V kontextu aktuálního přestupového období šlo ale o střídmý předkrm, první vlaštovku. Následoval totiž dost možná transfer léta - příchod německého reprezentanta a supertalenta Floriana Wirtze.

Liverpool převálcoval Bayern, zaplatil 117 milionů eur, a pokud se naplní výkonnostní bonusy, vytvořil nejdražšího hráče v historii Premier League. Částka, která by mnohým klubům stačila na několik sezon, šla do kasy Bayeru Leverkusen za jednu posilu.

Pak „Reds“ poslali 54 milionů eur za maďarského beka Milose Kerkeze do Bournemouthu. A nyní konečně dopadl i příchod útočníka Huga Ekitikého z Frankfurtu. Do Německa poputuje dle Sky Sports dalších 80 milionů eur bez bonusů….

Jako by o chystaném letním tornádu věděla i ikona klubu Steven Gerrard. Minulý měsíc apeloval, aby Liverpool neusnul na titulových vavřínech: „Musíte opravit střechu, dokud na ní stále svítí slunce. Minulé léto nebylo třeba nějak přehnaně posilovat, tým byl připraven bojovat o titul. Ale pokud to chcete zopakovat, musíte se neustále zlepšovat,“ popsal v rozhovoru pro TNT.

Suma sumárum se Liverpool dostane zhruba na celkovou částku 290 milionů eur, tedy přes sedm miliard korun. V kontextu jednoho léta už jde o obří cifru – v tuto chvíli by držitele dvaceti anglických titulů v tabulce výdajů za jedno přestupové období zařadila na sedmé místo. Před ním jsou jen čtyři kluby – Real Madrid, PSG, Al-Hilál a třikrát Chelsea, která drží i celkový rekord, když dva roky zpátky nakoupila hráče za 464 milionů eur.

Nejnákladnější přestupová okna ve fotbale

Klub Kdy Kolik 1. Chelsea léto 23/24 464 milionů eur 2. Al-Hilal léto 23/24 353 milionů eur 3. PSG léto 23/24 350 milionů eur 4. Real Madrid léto 19/20 331 milionů eur 5. Chelsea zima 22/23 330 milionů eur 6. Chelsea léto 22/23 301 milionů eur 7. Liverpool léto 25/26 290 milionů eur ? 8. Barcelona léto 19/20 279 milionů eur

Jak se „Reds“, kteří se pod vedením amerického konglomerátu FSG vždy pouštěli spíše do střídmých a chytrých přestupů, mohou nyní poměřovat s kluby s rozhazovačnými sklony? Zvlášť při tvrdých anglických regulích o udržitelnosti známých jako PSR?

Liverpool šetřil, teď si utrácení může dovolit

„Skoro každý klub je teď trochu opatrnější než dříve,“ řekl pro Express expert na finance ve sportu Dan Plumey. Odrazilo se to třeba u West Hamu, který čekal na lukrativní prodej Mohameda Kuduse, aby mohl Slavii připlatit pár milionů eur navrch za El Hadjiho Malicka Dioufa. „Když se ale podíváme na data, Liverpool a Arsenal jsou kluby, které mohou nyní utrácet, jak chtějí,“ podotkl.

Jde o výsledek dlouhodobě udržitelné ekonomické práce klubu v horizontu několika uplynulých let, která nyní vybublá do velkolepého léta. „Neudělat žádný přestup je někdy to nejlepší rozhodnutí,“ popsal v knize How To Win The Premier League bývalý analytik klubu Ian Graham dřívější tichá a trpělivá přestupová období, která stejně klubu trofeje a úspěchy přinesla.

Právě zmíněná dřívější zdrženlivost z posledních několika let nyní dostává klub do prémiové pozice. Žádný rok nešel do minusu, navíc bude nyní čerpat z lukrativní smlouvy od Adidasu a zlepšených odměn od UEFA.

Nutno říct, že Liverpool počítá i s rekordními prodeji (Darwin Núňez, Luis Díaz, Harvey Elliott), které by měly vytlačit příjmy až na 200 milionů eur. Zároveň vždy patřil k elitním celkům, co se týče prodeje méně známých hráčů. Jarell Quansah, Caoimhín Kelleher, Sepp van den Berg, Fábio Carvalho a Neco Williams nejsou jména do novinových titulků, přesto na nich klub v posledních třech letech trhnul 120 milionů eur, což si fanoušek na první pohled možná ani neuvědomí.

Anglický The Telegraph navíc píše o změně přístupu sportovního ředitele Michaela Edwardse, který se do funkce po dvou letech loni vrátil s odvážnější strategií. I z těchto důvodů může Arne Slot a spol. jít toto léto do těžké ofenzivy.

A podle všeho nekončí, v zákulisí se spekuluje o jménech jako Marc Guéhi, Rodrygo a podle Fabrizia Romana stále mistr cílí na Alexandra Isaka, dalšího střelce s cenovkou 100 milionů euro. Tak jak vysoko „Reds“ v žebříčku největších utrácečů vyšplhají?

