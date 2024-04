Změna v průběhu finále: bengál u branek končí. Hájek přiznal, že...

Když Pardubice vyhrály ve finále svůj jediný zápas, hodně se tlačily do brankoviště. Před Ondřejem Kacetlem spustily ve druhé bitvě provoz, jako když houkne o půl třetí továrna a všichni se vyvalí ven. Gólman byl pod tlakem, Třinec zuřil. Rozhodčí kapitánovi Vránovi vysvětlovali, že není za co hráče Dynama vylučovat navíc. Ale před třetím finálovým duelem komise rozhodčích nahlásila, že se mění styl řízení zápasu. Strkání a zlobení kolem brankoviště končí. Už se bude vylučovat.

Ráz finále se proměnil hodně. Žádný emoční souboj o modrý půlkruh se už nekonal. Převládl strach, že kdo začne vymýšlet blbosti, půjde sedět. Už žádná varování. Rychle šel ven Tomáš Zohorna za krosček. Od rozhodčích důkaz místo slibů a domlouvání: myslíme to vážně!

Přitom v utkání číslo dva by šlo jen o jednu akci z mnoha...

„Dostali jsme prezentaci, četl ji, viděl i záběry a ne zcela se s ní ztotožňuji. Ale respektuji ji. Uvidíme, jak to rozhodčím a hráčům na ledě půjde,“ broukl v předzápasovém rozhovoru na ČT sport třinecký kouč Zdeněk Moták. Nepůsobil, že by byl nadšený.

Nakonec ale spokojený být musel. Kacetl měl totiž tentokrát klid, jako kdyby Pardubice přišly o svoji zbraň, kterou doma objevily. Ve druhém zápase musel třinecký gólman šermovat i vysoko rukama, aby odstrčil třeba beka Libora Hájka, který k němu hodně agresivně dojížděl. Štvalo ho, jak kolem brankoviště neustále někdo prudí. Nedivili jste se mu, že měl všeho plné kecky.

„Před zápasem nám řekli, že rozhodčí nechtějí, abychom najížděli do hráčů kolem branky. Ale nevím, bez toho to moc nejde. Hrajeme finále,“ moc nechápal utažení pravidel během série pardubický zadák Hájek.

Co se mohlo v Pardubicích, v Třinci by se trestalo. A jeho týmu jako kdyby to nesedělo. Neuspěl, zápas si vzali Oceláři. „Nevím, jestli to byl pro nás problém. Jen jsme si dávali pozor, abychom nehráli oslabení. Neřeším, jestli se něco mění přes noc, nebo ne. My jen nechtěli chodit zbytečně ven,“ přidal Hájek.

To se až na zmíněnou Zohornovu akci podařilo, Dynamo neokupovalo trestnou za souboje kolem branky.

Ale nakonec se směje Třinec. Před Ondřejem Kacetlem zavládl mír a klid. A hlavně, vede 2:1. O krok se zase posunul k poháru.

