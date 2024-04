Pardubice odstrčily hrdinu do Vítkovic: Neurazil se. Teď pálí za titulem

Pardubický gólman Roman Will sleduje letící puk • Pavel Mazáč / Sport

Ve finále play off zakročuje video • Pavel Mazáč / Sport

Pardubičtí hokejisté oslavují vyrovnání finále play off • Pavel Mazáč / Sport

Pardubický trenér Marek Zadina se pustil do televizní experta Milana Antoše • Pavel Mazáč / Sport

Žije jeden z příběhů, pro které zbožňujete play off. Jdete vypukat popcorn, usadit se a napjatě sledovat. Biják Tomáše Vondráčka za to stojí. Přehlížený bombardér, kterého Pardubice během sezony zaparkovaly do Vítkovic, může Dynamu vystřílet titul. Ve finále s Oceláři nasázel už tři branky, tučně se podepsal pod obě výhry. Podává důkaz o nezlomnosti, pevné vůli i odhodlání.