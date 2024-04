Finále na sedm zápasů: Slzy pro Pardubice i Třinec, „ovlivňoval“ i Antoš

Video se připravuje ... Extraligové finále na sedm zápasů! Těžko si přát větší drama, v historii samostatné soutěže byly takové vrcholy zatím pouze čtyři. Shodou okolností už je zažili v Pardubicích i v Třinci, oba polykali slzy. Dnes od 19 hodin se našlapaní rivalové střetnou o zlato a jedno je jisté – tentokrát si chuť někdo v sedmém finále spraví. Jak vypadala předchozí finále na sedm zápasů? A jak do nich právě proti Pardubicím před 21 lety zasáhnul Milan Antoš? Podívejte se v článku iSport.cz.

Pardubice setnul i Antoš Finále play off 2003 Pardubice – Slavia 3:4 (1:0, 2:4, 4:5p, 0:2, 4:3p, 5:1, 0:1) Epické finále nejlepších týmů dlouhodobé části. První Pardubice ve čtvrtfinále vyřadily Znojmo (4:2), v semifinále Třinec (4:2), jehož dres tehdy oblékal i současný trenér Marek Zadina. Druhá Slavia šla přes Vsetín (4:0) a Spartu (4:2). Ve finále se Pardubičtí dokázali vyhrabat ze ztráty 1:3 na zápasy, ale sedmý duel doma ztratili 0:1. Titulový gól, historicky první pro Slavii, trefil Michal Sup ve 34. minutě. Famózní Roman Málek si připsal šestnáctou (!) nulu sezony. Za vítěze hrál i současný televizní expert Milan Antoš, který sedm finálových zápasů „ovlivnil“ čtyřmi body (0+4). „Je to naše malé Nagano,“ rozplýval se trenér Vladimír Růžička. „Jsem na hráče hrozně pyšný. Celou sezonu hráli výborně a nakonec dokázali porazit Pardubice, s čímž jsem osobně ke konci už moc nepočítal. Pardubice byly pod tlakem, my mohli hrát uvolněně.“ Na druhé straně kousal prohru kouč Miloš Říha starší. „Byli jsme nervóznější, až moc jsme podlehli důležitosti zápasu. Navíc jsme hráli doma a byli jsme favorité.“

A Sup znovu udeřil Finále play off 2008 Slavia – Karlovy Vary 4:3 (4:5, 5:2, 4:3, 2:8, 4:0, 1:4, 4:2) Sedmizápasové drama si oba rivalové střihli už v semifinále. Slavia porazila v klíčovém sedmém duelu Liberec 2:1, Karlovy Vary stejným výsledkem České Budějovice. V prvních kolech za sebou Slavia nechala Třinec (4:1) a Karlovy Vary vyřadily Litvínov (4:1). Ve finále byla favoritem našlapaná Slavia, která skončila druhá po základní části. Vary byly čtvrté. Sedmou bitvu v Praze rozhodly rychlé branky Jakuba Klepiše a Jaroslava Bednáře, v 9. minutě Pražané vedli 2:0. „Kluci dali dva góly a pak se nám hrálo perfektně,“ pochvaloval si Roman Červenka, který zvyšoval na 3:0 v závěru druhé třetiny. S tím souhlasil i karlovarský útočník Petr Kumstát: „Rozhodl nástup Slavie. Byla lepší a zaslouženě vedla.“ Mistry v bráně držel Adam Svoboda, který v roce 2003 v sedmém finále hájil bránu Pardubic. Jednou gólovou asistencí znovu v klíčovém duelu pomohl útočník Michal Sup.

Hollywood Martina Straky Finále play off 2013 Zlín – Plzeň 3:4p (0:3, 3:2sn, 3:0, 2:5, 1:2, 5:2, 3:4p) Těžko byste hledali pohádkovější příběh. Martin Straka se vrátil zachránit rodnou Plzeň, v sezoně 2012/13 ji vedl jako kapitán, generální manažer i jednatel. V sedmém finále ve Zlíně, který ovládl základní část a do bojů o zlato prošel přes Vítkovice (4:2) a Třinec (4:2), se emoce dávkovaly po litrech. Zlínský Filip Čech vyrovnával na 3:3 v přesilovce 10 sekund před koncem třetí třetiny. První prodloužení bez branek, v 97. minutě udeřil právě Straka. „Prožívám sen,“ hledal slova. „Úžasný, fantastický! Získat titul po jednadvaceti letech... To je něco neskutečného. Chtěli jsme se dostat ze dna, postavit tým, který bude v lize konkurenceschopný a každou sezonu bojovat v play off. A to se nám povedlo. Popijeme a jdeme zase makat.“ V sedmém finále Straka nasbíral tři body (1+2), pak si dal ještě sezonu, poté se s úžasnou kariérou rozloučil. Mezi vítězi byli i současní třinečtí hráči Jakub Jeřábek a Marek Mazanec. Ten coby jedenadvacetiletý mladík v sedmém finále ve Zlíně pochytal 51 střel! Do finále šla Plzeň přes Litvínov (4:3) a Slavii (4:2).