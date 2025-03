Malík odmítl konec, Stránský odvolal faul. Děkujeme, vzkázal Jandač

V prvních dvou zápasech předkola byla Plzeň aktivnější, v úvodním střetnutí vyhrála na střely drtivě 38:14. Přesto brala vítězství Mladá Boleslav. Třetí měření sil odstartovalo obdobně. Tlakem hostů, který však k brance nevedl. „První třetina byla z naší strany špatná. Nevím, jestli pod dojmem toho, že máme mečbol,“ nechápal domácí kouč Richard Král.

Bruslaři vstoupili lépe až do druhého dějství, sérií šancí sahali po vedení. Jenže Malík vyčapal i dobrou možnost Petra Čajky a z brejku udeřil Markus Nenonen. Nenápadné nahození Jana Piskáčka od mantinelu vzápětí dodalo Plzni více klidu. „Věděl jsem, že nemůže vidět, protože já skoro neviděl bránu. Nějak jsem to tam hodil a čekal, jestli se to odrazí, nebo neodrazí. Naštěstí to tam hezky padlo,“ usmíval se zkušený obránce.

Snížit mohl o chvíli později Dominik Lakatoš, zákrok večera ovšem vytáhl Malík. Beton stihl natáhnout i zdvihnout a zastavil nebezpečnou dorážku. Z kotle hostů nahlas znělo jeho jméno.

„Vychytal pár gólů, což nám strašně pomůže. Může to otočit sérii. Jsme tým a musíme si všichni pomáhat. My pomáháme zblokovanými střelami, čímkoliv. On nám to oplatil,“ chválil Piskáček.

Odvolaný faul? Takhle to má vypadat

V závěrečném dějství si Plzeň zavařila vyloučeními, dvakrát se krátce bránila ve třech. Domácí mohli mít situaci ještě lepší, útočník Jan Stránský ovšem jeden ze signalizovaných trestů sportovně odvolal. „Skvělé. Ať je to vypjaté, jak chce, je vidět, že je chlap. Za mě skvělé, takhle by to mělo vypadat,“ ocenil Piskáček za tým soupeře. „Kvitujeme to a děkujeme,“ dodal Jandač.

Bruslaři v závěru ještě riskli hru bez brankáře, jejich pokus však potrestal druhou trefou Nenonen. Rychlý konec série se nekoná, týmy budou muset na boleslavský led i v úterý odpoledne. „Trošku jsme začali víc od podlahy, měli jsme lepší provedení. Plán byl podobný, ale trošku jsme zlepšili maličkosti, které rozhodují,“ popisoval plzeňský bek.

Na ledě s postupem času přibylo i emocí. Domácí Vojtěch Hradec vyrazil bránit sraženého spoluhráče a v rukavicích si střihl šarvátku s Jakubem Lvem. „Viděl jsem, že jedou dva hráči na našeho jednoho, proto jsem situaci dojel. Z ní to nějak vyplynulo,“ popisoval boleslavský mladík.

„Měli jsme dost šancí, ale gól nepadl. Čeká nás další zápas, to je nejdůležitější,“ dodal. „Uděláme za tím tlustou čáru a zítra je nový zápas,“ připojil k jeho slovům kouč Král.