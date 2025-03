Vítkovice vyhrály po 7. sérii nájezdů. Plzeň odvrátila konec, slaví i Třinec

Předkolo play off Tipsport extraligy pokračovalo třetími zápasy. Infarktový duel s Karlovými Vary pro sebe urvaly Vítkovice až v sedmé sérii nájezdů, jediným úspěšným střelcem byl Roberts Bukarts. Vedení 2:1 na zápasy se ujal i obhájce trofeje z Třince, brzký konec pak odvrátila Plzeň. Ta porazila Mladou Boleslav na jejím ledě 3:0. V posledním zápase porazil Liberec stejným výsledkem České Budějovice.

Postupový mečbol zařídil mistrovi dvěma góly Kurovský

Oceláři porazili doma Litvínov 3:2 a ujali se v sérii na tři vítězné vedení 2:1 na zápasy. Klíčovou pasáž duelu si vzal na bedra ve druhé třetině Daniel Kurovský, jenž dvěma góly poslal Třinec už do tříbrankového trháku. Verva ještě utkaní zdramatizovala, ale ve třetí třetině už domácí ve své precizní defenzívě nepolevili. O postupu mohou rozhodnout už v úterý opět před vlastním publikem.

Hlasy trenérů

Zdeněk Moták (Třinec): „Myslím, že jsme byli polovinu zápasu lepší. Ve druhé polovině druhé třetiny jsme měli menší koncentraci, ale ve třetí třetině jsme už zase hráli ten koncentrovaný hokej, který jsme potřebovali. Já děkuji a gratuluji klukům za druhý bod.“

Karel Mlejnek (Litvínov): „Dneska Třinec vstoupil velice dobře do utkání, my jsme ho naopak nezachytili. Abychom mohli být s Třincem úspěšní, tak se potřebují sejít všechny věci dohromady. Pak to byla samozřejmě honba za vyrovnáním, bohužel pro nás neúspěšná.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 17:47. Kovařčík, 22:21. Kurovský, 25:31. Kurovský Hosté: 31:21. Sukeľ, 35:17. Gut Sestavy Domácí: Kacetl (Mazanec) – Adámek, Marinčin, Kundrátek, Nedomlel, Jank, Koch, Jandus – M. Růžička (A), Marcinko, Nestrašil – Cienciala, Hudáček, Kovařčík – Kurovský, Sikora, Teplý – Dravecký (A), Roman, Hrehorčák – Vrána (C). Hosté: Zajíček (27. M. Tomek) – Zile, Baránek, Polášek (A), Zeman, Gajdoš, Czuczman, Baláž – Havelka, Jícha, Zygmunt – Koblasa, Sukeľ (C), Hlava – Šprynar, D. Kaše (A), Sandberg – Ikonen, Gut, M. Pekař – Slavík. Rozhodčí Jiří Ondráček I, Vrba – Jiří Ondráček II, Hynek Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 5 365 diváků

Hosté si vynutili pokračování série i díky nule Malíka

Západočeši vyhráli ve třetím utkání předkola play off na ledě Mladé Boleslavi 3:0, snížili stav série hrané na tři výhry na 1:2 a odmítli možný rychlý konec sezony. Výraznou zásluhu na úspěchu Plzně měl brankář Nick Malík, dva góly tým kouče Josefa Jandače vstřelil v rozmezí 72 sekund ve druhé třetině, třetí přidal při power play. Série pokračuje v úterý opět v Mladé Boleslavi.

Hlasy trenérů

Richard Král (Mladá Boleslav): „První třetina byla z naší strany špatná. Nevím, jestli to bylo pod dojmem toho, že máme mečbol. Hostující tým byl daleko agresivnější. Nepovedla se nám, byli jsme zakřiklí, neměli jsme pohyb. Od druhé třetiny jsme se podstatně zlepšili, vytvořili jsme si i dost šancí. Bohužel, tak jak nás podržel brankář Furch v prvním zápase v Plzni, tak Malík podržel Plzeň. Měli jsme minimálně dvě tři vyložené tutovky a po jedné jsme z protiútoku dostali gól. Ve třetí třetině jsme měli nějaké šance v přesilovkách, tlačili jsme, ale Plzeň měla dobrou defenzívu a Malík byl opravdu skvělý. Potřebovali bychom si pomoct přesilovkou, což se nám ale nepovedlo. Musíme za tím udělat tlustou čáru a zítra je nový zápas.“

Josef Jandač (Plzeň): „Jsme v situaci, kdy soupeř má teď každý zápas mečbol. Hráči od začátku změnili nastavení, byli jsme hodně aktivní, měli jsme několik brejkových momentů, které jsme neproměnili. Ve druhé třetině se nám podařilo skórovat a konečně jsme v sérii déle vedli. Ve třetí třetině jsme si to komplikovali vyloučeními, které jsme ale naštěstí ubránili. Základem všeho byl výborný výkon gólmana Malíka.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 27:39. Nenonen, 28:51. Piskáček, 59:23. Nenonen Sestavy Domácí: Furch (J. Růžička) – Jánošík (C), Pyrochta (A), A. Čech, Lintuniemi, Bernad, F. Pavlík, Havlín – Junttila, Fořt (A), Skalický – Moses, Čajka, Lakatoš – Mazura, Hradec, Rekonen – Suchý, Závora, J. Stránský – Zvagulis. Hosté: Malík (Hrenák) – Malák, Zámorský, Rubins (A), Šalda, Piskáček, Merežko, Kvasnička – Měchura, Lalancette, Nenonen – Simon, Elson, Rohlík – Matýs, Mertl, Klepiš – Schleiss (A), Lev (C), Šiler – L. Strnad. Rozhodčí Kika, Zeliska – Lhotský, Hnát Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3609 diváků

Vítkovice zvítězily na nájezdy, rozhodla jediná trefa

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:24. Nellis, 10:24. Nellis, 55:45. Marcel, . Roberts Bukarts Hosté: 19:15. Jiskra, 25:47. Plutnar, 58:10. Gríger Sestavy Domácí: Hrachovina (Klimeš) – Demel (A), Marcel, Leahy, Košťálek (A), Prčík, Mikuš, L. Kovář – Kalus (C), Nellis, Yetman – Abdul, Hanzl, Hladonik – Rihards Bukarts, Přibyl, Hauser – Říčka, Barinka, Lednický – Roberts Bukarts. Hosté: Frodl (Hamalčík) – Mikyska, Jaks, Reunanen, D. Moravec, Rulík, Plutnar (A), Dlapa – Jiskra (A), Černoch (C), Gríger – Kružík, Salsten, O. Procházka – T. Redlich, Šír, Koffer – Čihař, Kofroň, Janata – Varvařovský. Rozhodčí R. Hradil, T. Mejzlík – P. Šimánek, M. Zíka Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 7 895 diváků

Liberec - České Budějovice