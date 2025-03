Kurovský udělal „slabý faul“, ale uznal: Asi byl... Před spoluhráči smekal

Svou životní střeleckou sezonu posouvá Daniel Kurovský (27) dál a dál. V základní části dal patnáct gólů a jeho dvě trefy proti Litvínovu přiblížily Oceláře k postupu do čtvrtfinále play off extraligy. Jeho první zásah po brilantní přihrávce Michala Teplého muselo potvrdit video. Na záznamu bylo vidět, že puk přešel celým objemem brankovou čáru. „Kluci na střídačce hned říkali, že to byl gól,“ líčil třinecký útočník.

Vy jste věděl, že ho rozhodčí uznají?

„Ulevilo se mi. Kdybych to do prázdné brány minul, tak…(úsměv) Kluci to neskutečně sehráli, já jsem jenom slíznul smetanu. Sikymu (Sikorovi) a Miňovi (Teplému) patří velký dík.“

Jak se vám líbil první zásah Ondřeje Kovařčíka po fantastické souhře celé lajny?

„To bylo neskutečné! Smekám.“

Vedli jste 3:0 a hráli výborně. Proč nakonec těsný výsledek a obavy o něj až do konce?

„Udělal jsem slabý faul a dostali jsme zbytečný gól na 3:1. Tímto jsme je dostali do hry. Jsem nesmírně rád, že to kluci odmakali, zblokovali nespočet střel a že bereme důležitý bod. Litvínov byl celou sezonu před námi, nikoho nepodceňujeme. My bychom měli být proti němu outsideři.“

Co znamená „slabý faul“?

„Rozhodčí to pískl, takže asi bohužel byl. Bylo to z mé strany zbytečné. Sám jsem se tímto zabrzdil. (úsměv) U druhého gólu to udělal Gut šikovně. Hokej je hra chyb, vždycky tam budou.“

Museli jste se po divokém druhém duelu na severu Čech ukáznit?

„Máme svoji bublinu. K tomu zápasu se nechci vyjadřovat, trval tři hodiny a patnáct minut.“

Vyhodily vás dva inkasované góly z rytmu?

„Určitě. Když vedete 3:0, můžete si to v klidu pohlídat. Místo toho je to celou třetí třetinu víc ve stresu. Zatáhli jsme se a dělali jsme to, co asi umíme nejlépe, a vychází nám poslední roky.“

Vy jste na konci „fotbalově“ držel v útočném pásmu puk u mantinelu, tlačil jste k němu soupeře…

„Snažil jsem se držet čas a uhájit výsledek. Jsem vysoký a je obtížnější se ke mně dostat, vzít mi puk.“