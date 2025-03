Revoluce v extraligové show. Sparta se chystá na průlom: Inspirací Super Bowl i Coldplay

Ve Spartě se stará o marketing i komunikaci. Člen správní rady vítěze základní části Jakub Dlouhý (55) s týmem dalších spolupracovníků připravil na play off přelomovou novinku v práci s fanoušky. Klub láká na velkolepou show. „Přesáhne dosavadní možnosti. Fanoušci budou sami nositeli zážitku,“ je přesvědčený Dlouhý. Revoluce má náramkovou podobu – právě s jejich pomocí má Sparta rozsvítit extraligové play off jako nikdy předtím.

Sparťané posouvají úroveň hokejové zábavy v Česku i v Evropě dlouhodobě. Slavná značka v základní části opět pokořila rekord v průměrné návštěvnosti, ještě víc však čeká od vyřazovací fáze. Proto se v klubu uchýlili k další technologické investici a obohacení dosavadního programu. „Neděláme to, abychom mezi ostatními vyčuhovali. Ale pořád nám chybí kousek k plné kapacitě haly,“ zdůvodňuje strategické rozhodnutí Jakub Dlouhý.

Sparta před startem čtvrtfinále láká na velkolepou světelnou show. Z jakého důvodu?

„Přemýšleli jsme, jak nejvíc pomůžeme týmu v cestě za vysněným cílem. Jsme přesvědčení, že tím, když hráče požene dopředu plná hala. Z výsledků návštěvnosti ve čtvrtfinále play off za uplynulé ročníky jsme si potvrdili, že není nijak oslňující. V zásadě byla na běžných číslech ze základní části. Proto byla naše hlavní ambice kompletně vyprodat každé utkání.“

Jak na to?

„Přivést diváky, kteří nechodí na Spartu pravidelně a láká je až finále, kdy jde o všechno. Proto jsme chtěli zkusit posunout naši show do nové dimenze.“

Čím přesně?

„Napadlo nás, že můžeme více a lépe svítit, přidat efekty, což by ale nebyl dramatický posun a velký skok. Proto jsme se podívali, jak se to při velkých akcích dělá ve světě. Vybrané zápasy NHL, 4 Nations, Super Bowl, závěr olympijských her anebo koncerty světových kapel typu Coldplay. Přišli jsme