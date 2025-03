Čtete: Momenty úvodní bitvy Sparty s Třincem: Špačkův loket, rychlá odpověď i fair play a valcha

V 10. minutě po souboji u mantinelu zůstal ležet na ledě Adámek. Sparťanský útočník Špaček se otáčel za pukem a zasáhl ho rukou do obličeje. Objevila se krev. Rozhodčí situaci ještě prověřili na videu a útočníka Sparty poslali do kabiny. Jeho vyloučení změnilo ráz utkání. Domácí museli přeskupit útoky a hlavně, Třinec v pětiminutové přesilovce vyrovnal na 2:2 po ranách obránců Kundrátka a Marinčina. Oběma nabíjel Nestrašil. Oceláři se dostali z nejhoršího, přesilovka je vrátila do hry.