Momenty druhé řežby Sparty s Třincem: Moták radil sudím i Špačkův vítězný návrat

Sparta ovládla i druhý zápas čtvrtfinálové série s Třincem. A že to zase bylo drama! Tentokrát šli do vedení Oceláři, náskok ale neudrželi, když v závěru podlehli drtivému náporu Pražanů. Rozhodl muž, který přitom vůbec nemusel hrát. Michael Špaček v neděli nedohrál vinou trestu 5 minut + do konce utkání, dodatečný distanc ale nedostal a nakonec se stal o den později stěžejní postavou. V článku iSport.cz se podívejte na klíčové momenty dalšího souboje velkých rivalů v bitvách o Masarykův pohár.