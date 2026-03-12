Přestupy v extralize ONLINE: Stránský oficiálně skončil v Davosu. Směr Pardubice
Podpisy, přestupy, výměny, příchody borců ze zahraničí i zajímavosti. Všechny extraligové transfery sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 12. března 2026
Matěj Stránský se v Davosu domluvil na předčasném rozvázání smlouvy a po skončení této sezony uzavře své úspěšné angažmá ve švýcarské lize. Vedení klubu dnes na webu oznámilo, že spolupráci s nejlepším střelcem základní části ukončí po vzájemné dohodě. Stránský, jenž měl v Davosu platný kontrakt do roku 2027, má namířeno zpět do Česka. Od příštího ročníku by měl hájit barvy Pardubic. Jako první s totuto informací přišel iSport.
Zprávy ze dne 11. března 2026
Miloslav Hořava podle očekávání končí na střídačce hokejistů Mladé Boleslavi. Čtyřiašedesátiletý kouč měl smlouvu do konce sezony. Odchod nyní potvrdil v rozhovoru pro klubový web, ve kterém uvedl, že jej mrzí, že nedokázal Bruslařům více pomoct. Středočeši skončili v základní části třináctí a nepostoupili do předkola play off.
„Nějakým způsobem to tomu nasvědčovalo a postupně to k tomu i směřovalo. Smutný z toho ale určitě jsem. Nejvíc mě mrzí to, že jsem nedokázal hráčům pomoct, aby se tým víc semkl a fungoval tak, jak by měl. Musím přiznat, že to bylo jedno z nejtěžších angažmá za posledních patnáct let. Nevyrovnanost výkonů byla obrovská. Do dneška si pořád kladu otázku, proč to tak bylo,“ řekl Hořava.
Zprávy ze dne 10. března 2026
Do úvodního zápasu předkola play-off nastoupili v dresu Sparty kapitán Litoměřic Filip Kuťák (29) a Jakub Klepiš (41), což znamená, že už nesmí letos za Severočechy nastoupit ve vyřazovacích bojích v Maxa lize, kde hrají Litoměřice ve čtvrtfinále se Vsetínem. „Přesně taková je funkce partnerského klubu. Proto s námi Sparta spolupracuje a udržuje si takto široký kádr formou našeho týmu,“ uvedl předseda Litoměřic Jan Fišera.
Důležitý podpis pro Liberec ještě před startem čtvrtfinále. Slovenský útočník Martin Faško-Rudáš zůstane pod Ještědem minimálně do roku 2028.
„Martin u nás působí už pátou sezonu a všichni ho vnímáme jako našeho kmenového hráče. Jsem proto moc rád, že se rozhodl v Liberci pokračovat. Jeho charakter na ledě i v kabině je příkladný a trenéři přesně vědí, co od něj mohou každý den očekávat. Svými výkony má zásadní vliv na výsledky týmu," uvedl sportovní ředitel Michal Birner.
Pětadvacetiletý dvojnásobný účastník mistrovství světa Faško-Rudáš přišel do Liberce v roce 2021 z Banské Bystrice. V aktuálním ročníku odehrál 50 zápasů, vstřelil jedenáct branek a přidal dvanáct asistencí, což je jeho extraligové sezonní maximum. I jeho zásluhou Bílí Tygři obsadili třetí místo v základní části a postoupili přímo do čtvrtfinále play off. Celkově nasbíral Faško-Rudáš v extralize 101 bodů (50+51) v 278 utkáních.
Zprávy ze dne 5. března 2026
Hokejová Kometa loví před novou sezonou i ve Švýcarsku. Podle informací iSportu se dohodla na příchodu Roberta Leina (32) z Klotenu. Třináctinásobný reprezentant Finska byl v nabídce už před koncem přestupního termínu, ovšem tehdy do toho úřadující český mistr nešel. Od léta už bude rodák z Hämeenlinny volný a v Brně s ním předběžně počítají do středu elitní lajny.
Zprávy ze dne 4. března 2026
Útočník Jiří Černoch prodloužil smlouvu v Karlových Varech. Kapitán týmu bude v západočeském klubu pokračovat minimálně do roku 2029.
Sparta prodloužila smlouvu se zkušeným útočníkem Michalem Řepíkem do konce sezony 2027/28. Oznámila to před středečním zápasem s Kladnem v O2 areně.
Zprávy ze dne 3. března 2026
V týmu mistrovské Komety se odehrají změny. Přijít má drsňák z Třince, mluví se také o návratu odchovance. Kdo má Moravany po sezoně opustit?
Z posledních sedmi sezon strávil šest ročníků v Třinci, na jeden si odskočil do brněnské Komety (2022/23), jinak zůstává věrný slezskému klubu. Tomáši Kundrátkovi na jaře vyprší kontrakt a podle informací iSport.cz je velmi pravděpodobný odchod na jinou adresu.
Zprávy ze dne 2. března 2026
Pamatujete si na to představení? Eduards Tralmaks v posledním kole minulého ročníku zpražil Mladou Boleslav pěti body ve třetí třetině a famózním zvratem si došel pro korunu nejproduktivnějšího hráče extraligy. Přišlo laso od Detroitu, odchod za moře, ale v NHL ani start. I proto by se měl lotyšský kanonýr vrátit do Česka. Ne však do Energie, s níž si plácl ještě před zámořskou nabídkou, ale zpátky do Kladna.
Zprávy ze dne 23. února 2026
Špatná zpráva pro Liberec. Do konce sezony se bude muset obejít bez svého lídra Tomáše Filippiho. Třiatřicetiletý zkušený forvard se podrobil operaci vyhřezlé ploténky a do probíhajícího ročníku Tipsport extraligy už nezasáhne. V sestavě Bílých Tygrů chyběl od 18. ledna.
Zprávy ze dne 11. února 2026
Útočník Matěj Maštalířský bude i v nadcházející sezoně působit v Litvínově. Verva využila opční právo na dvacetiletého majitele dvou bronzových medailí z juniorských mistrovství světa z let 2024 a 2025 a uzavřela s ním smlouvu na ročník 2026/27. Klub o tom informoval na svém webu.
„Matějova výkonnost po minulé sezoně vzrostla a jsme za to velmi rádi. Je to hráč s velmi dobrou mezihrou, což se ve druhé části sezóny projevilo i v produktivitě. Věřím, že zkušení hráči mu ukážou tu správnou cestu do jeho další kariéry a Mašty to týmu vrátí poctivými a zlepšujícími se výkony,“ uvedl sportovní manažer Litvínova Tomáš Vrábel.
Zprávy ze dne 10. února 2026
Čím dál víc sílícím spekulacím o přestupu Davida Tomáška do Pardubic od příští sezony ještě více přidaly čerstvé informace ze Sparty. Pražané o služby úspěšného odchovance, který v ročníku neúspěšně bojoval o místo v NHL, jevili dlouhodobý zájem. Mistru světa z Prahy a čerstvému odchovanci měli vedle role jasného lídra týmu nabídnout i takovou smlouvu, že by se z něj stal nejlépe placený hráč v historii klubu. „David se však rozhodl vydat jinou cestou. Jeho rozhodnutí respektujeme,“ stojí v prohlášení klubu na sociálních sítích.
V Kladně se dohodli na prodloužení spolupráce s další zkušenou oporou. Rytíři na útočníka Martina Procházku uplatnili opci i pro nadcházející sezonu. „Prochy změnil některé věci ve hře a zlepšenými výkony v druhé polovině sezóny si řekl o prodloužení spolupráce. Má také příkladný přístup k tréninku,“ uvedl sportovní manažer Jiří Burger pro klubový web.
Zprávy ze dne 6. února 2026
Českobudějovický Motor hlásí podpisy hned pěti hráčů. Na jihu Čech boudou pokračovat brankář Jan Strmeň, obránce Ondřej Kachyňa a útočníci Štěpán Hoch, Josef Koláček a Tomáš Chlubna.
Zprávy ze dne 4. února 2026
Davos v něm má nejlepšího střelce (23 gólů) i nejproduktivnějšího hráče NL (45 bodů), lídra týmu a vítěze posledního Spengler Cupu. Matěj Stránský ve Švýcarsku válí a je součástí olympijské sestavy do Milána. A zároveň součástí velkých spekulací ohledně letního přesunu do extraligy.
V zákulisí českého hokeje se má prakticky za hotové, že posílí Pardubice, ačkoli mu běží smlouva ještě i na sezonu 2026/27. V případě dřívějšího transferu Romana Červenky z Rapperswilu do Dynama to nebyl problém, očekává se, že přijde repete i v případě Stránského. „Já ještě vůbec nevím, nechtěl bych to komentovat, soustředím se na sezonu v Davosu a tak bych to i nechal,“ vyjádřil se vůbec poprvé na kempu v Karlových Varech.
Zprávy ze dne 3. února 2026
Kladno před olympijskou přestávkou hlásí dva podpisy. Ve svých řadách si pro následující ročník Tipsport extraligy ponechá útočníka Martina Ryšavého, který v průběhu sezony přišel z Liberce, a obránce Michala Houdka.
Ve Vítkovicích se po sezoně očekává další průvan. Přijde to vhod, vždyť z uplynulých pětadvaceti odehraných utkání je Varaďův mančaft nejhorší v extralize. Jaké změny devětačtyřicetiletý kouč a sportovní manažer chystá? Mluví se o zahraniční konkurenci pro brankáře Dominika Hrachovinu či posile z Komety Brno.
Zprávy ze dne 2. února 2026
Vedení hokejistů Plzně si pojistilo novými smlouvami útočníky Ondřeje Rohlíka a Michala Teplého. První se se Západočechy dohodl na spolupráci v dalších dvou sezonách, druhý zatím jen na příští ročník. V obou případech kontrakt zahrnuje opci na další rok. Klub to oznámil na svém webu v průběhu pondělní dohrávky 36. kola extraligy se Spartou (4:1), v níž Teplý přispěl k výhře gólem a přihrávkou.
Zprávy ze dne 31. ledna 2026
Obránce Marek Baránek se přesouvá z Litvínova do Liberce, kde bude hostovat do konce sezony. Bílí Tygři o tom informovali v tiskové zprávě. Třicetiletý odchovanec Ústí nad Labem si vyzkouší v extralize pátý klub poté, co působil také v Karlových Varech, Kladně a Plzni.
Útočník Adam Kubík byl vyměněný z Českých Budějovic do Plzně, opačným směrem míří slovenský reprezentant Adrián Holešinský. Extraligové kluby o dohodě informovaly na svých webech.
Zprávy ze dne 30. ledna 2026
Karlovy Vary hlásí zajiímavý podpis! Dvacetiletý obránce Matteo Kočí prodloužil smlouvu do roku 2030. „Matteo je typ obránce, na kterém chceme dlouhodobě stavět. Má za sebou kvalitní vývoj a potvrzuje, že patří mezi nejperspektivnější mladé obránce v extralize. Výkonnostně se posouvá každým měsícem a jsme rádi, že jsme se dohodli na dlouhodobé spolupráci, která dává smysl jak pro hráče, tak pro klub,“ řekl pro klubový web sportovní ředitel Jiří Kalous.
Zprávy ze dne 29. ledna 2026
Podpis pro Karlovy Vary. Na příští dvě sezony si pojistily služby útočníka Filipa Koffera.
Polský forvard Krzystof Macias bude i vpříští sezoně pokračovat ve Vítkovicích. Ostravský klub na něj uplatnil opci.
Zprávy ze dne 28. ledna 2026
Trenérský štáb na lavičce Českých Budějovic doplní nynější sportovní manažer klubu Jiří Novotný. Mužstvo tak chce zareagovat na nelichotivou bilanci v podobě čtyř porážek v řadě. Motor je aktuálně v tabulce Tipsport extraligy na desátém místě.
Zprávy ze dne 27. ledna 2026
Útočníci Radovan Pavlík a Kevin Klíma budou i nadále v extralize hrát za Hradec Králové. Východočeši na klubovém webu oznámili, že sedmadvacetiletý Pavlík podepsal s Mountfieldem smlouvu do dubna 2029, osmadvacetiletý Klíma o rok kratší.
Zprávy ze dne 25. ledna 2026
Útočník Jan Bambula bude i v příštích sezonách hájit barvy Karlových Varů. Pětadvacetiletý odchovanec Havířova, který přišel do klubu na začátku listopadu z Vítkovic výměnou za útočníka Jana Šíra, podepsal na západě Čech novou dvouletou smlouvu do konce sezony 2027/28.
Zprávy ze dne 23. ledna 2026
Hokejisty extraligového Hradce Králové povedou i v příští sezoně společně s hlavním trenérem Tomášem Martincem asistenti Martin Vágner a Petr Koukal. Východočeši na klubovém webu uvedli, že na služby Vágnera s Koukalem uplatnili opci.
„Myslím, že se jedná o další důležité podpisy pro nadcházející sezonu. Oba trenéři se velmi rychle a pozitivně adaptovali do práce asistentů v extralize, a jelikož je Tomáš Martinec s jejich přínosem spokojený, uplatnili jsme opční právo obsažené ve smlouvě," uvedl generální manažer Aleš Kmoníček.
Jedenačtyřicetiletý Vágner v Hradci Králové krátce působil i v hráčské kariéře, od roku 2019 zde trénuje. Začal jako asistent u týmu do 17 let, který následně i sám vedl. Později vedl juniory nebo starší žáky. S Martincem u extraligového týmu spolupracuje od aktuální sezony.
I o dva roky starší Koukal se vedle Martince na střídačku Mountfieldu postavil až loni. Pro bývalého vynikajícího útočníka, mistra světa z roku 2010 a trojnásobného extraligového šampiona, se jedná o premiérovou trenérskou zkušenost.
Zprávy ze dne 22. ledna 2026
Spojení Lukáš Sedlák a Pardubice bude pokračovat i nadále. Dvaatřicetiletý útočník se s předstihem dohodl s Dynamem na prodloužení smlouvy do roku 2030. Východočeši o podpisu kapitána vtipně informovali na sociálních sítích videem, kde se z mistra světa z Prahy 2024 snaží dostat odpověď na otázku, zda už má podepsáno.