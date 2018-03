Štístko Klepiš prožil s Boleslaví bídu: Protesty fanoušků? Chápu i nechápu

Býval zvyklý hrát o tituly. A při téhle disciplíně byl úspěšný. Mimořádně. Hokejový útočník Jakub Klepiš vyhrál dvakrát extraligu, dvakrát KHL, zámořskou AHL, s reprezentací mistrovství světa. Ve 33 letech si poprvé zahrál play out. „Už bych to nechtěl zažít!“ říká lídr Mladé Boleslavi, která má za sebou bídný ročník. „Musíme se zase dostat do vyšších pater,“ předesílá jasný úkol.

Na stránkách klubu svítí výmluvný vzkaz: Letošní sezona byla zkouškou pro všechny.

Tým se nedokázal za celou dobu vymanit z bludného kruhu plného zkratů. Když už přišel závan zlepšení, zase následoval tvrdý dopad. Byla to pořádná zkouška i pro Jakuba Klepiše, muže, který dříve měl pověst štístka. Kam přišel, tak se dařilo.

Boje o titul, to byla jeho parádní disciplína. Tentokrát si prožil muka. Mužstvo muselo bojovat v play out, vznášela se nad ním hrozba baráže. „Nebylo to vůbec příjemné, naštěstí jsme se tomu nejhoršímu vyhnuli,“ oddychl si Klepiš.

Spolu s Chomutovem si nakonec s přehledem extraligovou účast zachránili i pro příští ročník. „Ale museli jsme o to zabojovat, protože my jsme velcí kouzelníci, dokážeme velké věci, třeba když vedeme 5:0. U nás člověk nikdy neví,“ připomněl, že Boleslav je známá nevypočitatelnými kolapsy.

Když se přitom Klepiš před sezonou podíval na soupisku, říkal si: To by mohlo být dobrý!

„Jenže znovu se ukázalo, že i když je to otřepaná fráze, tak to pořád platí: na papíru se nic nevyhrává,“ reaguje útočník, jenž předpokládal, že by se tým mohl pohybovat kolem šestého místa. Jenže ouvej. Realita byla nuzná.

„Pokud se tým nesemkne a všichni nebudou hrát na sto procent, výsledky nebudou. Od začátku to nebylo ono, něco tomu chybělo.