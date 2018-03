Začíná baráž. Kladno bude outsider, Vary potáhne špičkový brankář

Pět písmen. Pro někoho symbolizují naději a reálnou možnost vyškrábat se do vyššího hokejového patra. Pro dva týmy z extraligy jde naopak o nepovedené zakončení sezony. Tady si totiž koledujete o cestu do horoucích pekel. Baráž. Čtyři týdny, dvanáct zápasů a čtyři adepti na dvě extraligová místa. Pro Jihlavu, Litvínov, Karlovy Vary a Kladno začíná už zítra boj o všechno. Jasno o účastnících extraligy pro sezonu 2018/19 bude nejpozději 22. dubna.

Trumf pro baráž SRDCE. Srdcem do baráže. Tak zní oficiální klubové heslo pro závěrečnou část sezony. Je otázkou, jestli ale ono černožluté srdce bude stačit k uhájení extraligové příslušnosti. Verva to bude mít hodně těžké.

HC Energie Karlovy Vary

Karlovy Vary vedou tabulku první ligy • Foto Profimedia.cz

Umístění v sezoně: 1., 109 bodů (WSM liga)

Trenér: Martin Pešout

Největší hvězdy: Filip Novotný, Václav Skuhravý, Jakub Flek

Loni jim baráž nevyšla a místo mezi elitou museli uvolnit Dukle. Letos do toho Karlovarští šlápli. S přehledem vyhraná základní část a hladká cesta do baráže přes play off bez ztráty kytičky. Mladíci Flek a Beránek proháněli soupeře už před rokem, zkušenosti dodá kapitán Skuhravý. Energie má silný kádr, špičkového gólmana a její rychlý a bruslivý hokej by mohl na unavené soupeře platit.

Trumf pro baráž

BRANKÁŘ. Čísla Filipa Novotného berou dech. V základní části byl nejlepším gólmanem soutěže, i v play off měl úspěšnost zákroků kolem 97 %. V baráži potřebujete v brankovišti oporu. Vary ji mají.

Šance na úspěch podle Sportu 65%