Straka o hattricku Kladnu: Poslední jsem dal ve 20 letech. Proti 16letým

Tři fíky klubu Jaromíra Jágra, to potěší. Zvlášť když to tým nakopne do náročné baráže, v níž bude Jihlava bránit nejvyšší soutěž. Křídelník Petr Straka (25) dotáhl Duklu k triumfu nad Kladnem 4:0. „Hattrick jsem dal naposledy asi v kanadské juniorce, když mi bylo dvacet a hrál jsem proti šestnáctiletým klukům. V té sezoně jsem jich dal asi šest,“ zavzpomínal s úsměvem plzeňský odchovanec, jenž na Vysočině hostuje od konce ledna právě z týmu vítěze základní části.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:10. Straka, 23:17. Straka, 43:30. Straka, 55:43. Zeman Hosté: Sestavy Domácí: Kořenář (Volden) – de la Rose, Suchánek, Stříteský, Bryhnisveen, Kajínek, D. Váňa, Půža – Diviš, Skořepa, Straka – Jiránek, Zeman, Čachotský – Anděl, Hamill, Rabbit – F. Seman, R. Hubáček, D. Čermák. Hosté: Cikánek (Kopřiva) – F. Matula, Štich, Repe, Štindl, Kehar, Lenďák, Veber – Redlich, T. Kaut, Kružík – J. Kloz, Kubík, D. Tůma – M. Hořava, Machač, Svedlund – Zikmund, Patyk, Pekr. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Tošenovjan, Hanzlík Stadion Horácký zimní stadion, Jihlava Návštěva 4 847 diváků

Jaký byl první barážový test?

„Na začátku zápasu bylo Kladno možná trošku bruslivější. Možná to bylo tím, že bylo zvyklé na tempo play off, zatímco my jsme hráli play out. Tam tempo v určitých fázích trošku povadalo. Ale ohlídali jsme si to a nepustili je zbytečně do nějaké šance. Povedlo se nám dát první gól, který byl klíčový. Pak už jsme naprosto kontrolovali hru.“

Jihlava - Kladno: Hattrick! Petr Straka si připsal třetí gól, jeho střelu si do vlastní brány srazil Repe

Co říkáte na vaše trefy?

„Jsem za ty branky samozřejmě rád, ale měl bych radost, i kdyby je dal někdo jiný. Kdybych věděl, proč mi to dnes tak vyšlo, udělám to takhle pokaždé. (úsměv) U třetího gólu jsem měl obrovské štěstí. Chtěl jsem to poslat na bránu s tím, že se to od někoho odrazí anebo se puk dostane k našemu klukovi a ten to dorazí do prázdné brány. Nepamatuju si, že bych dal v play off hattrick.“

V čem jste měli hlavně navrch?

„Přišlo mi, že jsme lepší v osobních soubojích, vyjížděli jsme s puky a dostávali je pod tlak. Oni nemohli hrát svou hru. Šancí jsem měl dost, gólů mohlo být ještě víc.“

Jihlava - Kladno: Petr Straka střílí druhý gól! Z pravého kruhu přesně nad Cikánkovu vyrážečku, 2:0