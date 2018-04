Gól po třech letech! Byl jsem v transu, smál se kladenský Kehar

V sezoně to byl pro něj první gól. A nejenom to. Trefil se po třech letech! 23letý kladenský obránce Martin Kehar nulu v kolonce branek smazal ve veledůležitou dobu, rozhodl o barážovém vítězství nad Karlovými Vary (3:1). „Byl jsem v takovém transu, že ani nevím, co jsem dělal, jak to padlo. Musím se na to povídat,“ usmíval se poctivý bek, jenž se předtím naposledy trefil v lednu roku 2015…

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:37. T. Kaut, 26:10. Kehar, 58:08. R. Přikryl Hosté: 16:47. Flek Sestavy Domácí: Cikánek (Kopřiva) – Štich (A), Štindl, Kehar, Lenďák, Repe, F. Matula, Svedlund – Kružík, T. Kaut, Redlich – D. Tůma (C), Kubík, J. Kloz – Zikmund, Machač, M. Hořava – Pekr (A), R. Přikryl, J. Strnad. Hosté: F. Novotný (Závorka) – Podlipnik, Šenkeřík, M. Rohan (A), Plutnar, Krejčí, Kovačevič, Pajk – T. Rachůnek, Balán (A), Flek – Stloukal, Kverka, Kohout – Osmík, Skuhravý (C), Gríger – O. Beránek, Tuominen, Vrdlovec. Rozhodčí Svoboda, Hodek – Kajínek, Zavřel Stadion ČEZ stadion, Kladno

Byla to krásně umístěná rána od modré. Kdo by to byl řekl, že to pro něj byla první trefa po třech letech... Martin Kehar, kladenský odchovanec, ve 27. minutě zaznamenal vítězný gól. Celkově měli Rytíři dobrou náladu, v baráži po dvou porážkách brali tři body a v tabulce pod sebe dostali právě poražené Karlovy Vary.

Gól po třech letech, navíc vítězný. Tak co na to říkáte?

„Zaplaťpánhůb, že jsme vyhráli. To je asi první pocit. Druhý je, já jsem si dělal srandu, že si ten gól šetřím. Tak snad teď byl platný. Je euforie, ale je to jenom jeden zápas, musíme makat dál, ještě není nic hotového.“

Vybavujete si, kdy jste se předtím naposledy trefil?

„To je tak dlouho, že ani nevím. Myslím, že proti Šumperku.“

Ano, v lednu roku 2015.

„Říkám, že je to dlouho.“ (směje se)

Nezapomněl jste za tu dobu, jak se vůbec gól slaví?

„Po třech letech je člověk trošku v šoku, co se tam děje. Ani nevím, co jsem dělal. Mrknu na to doma na videu. Hlavně, že to tam padlo, to je to nejdůležitější.“

Ale hezky jste to trefil, zkušeně…

„Jo? Jak říkám, po třech letech už to tam mohlo padnout. Nevím, jestli zkušeně. Nepamatuju si to.“

Váš spoluhráč Pekr ukázkově clonil brankáři.

„Bylo to výborně sehrané, kdyby tam nebyl, nemohlo by to takhle dopadnout. Protože gólmani jsou jinak výborní, tyhle střely od modré umějí chytat. Jinak si ale z toho gólu moc nepamatuju, jak jsem byl v transu.“ (usměje se)

Hecovali vás v poslední době spoluhráči? Že už by bylo na čase, aby vám tam něco spadlo?

„To víte, že občas si někdo rejpnul. Ale všichni si dělali srandu, že gól padne, až to bude důležité. Doufám, že jsem si to vybral ve správnou chvíli.“

Máte ještě nějaký v zásobě?

„Já myslím, že každý zápas je teď důležitý. A kdybych dal pokaždé gól, vůbec se nebudu zlobit.“

S čím jste do zápasu šli? Po dvou předešlých porážkách?

„Chtěli jsme uspět hlavně díky bojovnosti. Nesnažíme se nic moc vymýšlet, hlavně musíme bojovat srdcem, makat co nejvíc. Nesvazovali jsme se moc technikou.“

V závěru jste byl vyloučený, soupeř hrál v šesti proti čtyřem. Měl jste strach?

„Měl. Docela jsem se na trestný zapotil. Ale klukům jsem věřil, že to dotáhnou, nakonec se to povedlo.“

Co vám zatím baráž ukázala?

„Přirovnal bych to k play off, každý zápas, každá minuta je důležitá. Bojuje se o každou vteřinu, každý malý souboj může rozhodnout. Je to hodně o nasazení, je to dost fyzicky náročný. Na to jsme ale dobře připravení.“

Je pro vás z psychologického hlediska důležité, že jste dostali Vary pod sebe?

„Nerad bych koukal na ostatní soupeře, měli bychom být spíš zaměření na sebe, hrát svoji hru. A být semknutí… Nekoukat, kdo jak na tom je. Ale jenom na nás, a dopředu.“

Proti Varům jste hráli ve WSM lize, bylo to pro vás jednodušší, než nastupovat proti celkům z extraligy?

„Už jsme proti nim hráli čtyřikrát v sezoně, trochu jsme věděli, do čeho jdeme. Předtím proti Jihlavě a Litvínovu, nechci říct, že jsme byli bojácní, ale nevěděli jsme, do čeho jdeme. Taky to tak trochu vypadalo, hlavně v Jihlavě. Teď už to bylo lepší.“

Jak moc je znát přítomnost Jaromíra Jágra na střídačce?

„Dává nám klid, tak bych to nazval. Už si toho hodně prožil v hokeji. Nám mladým klukům prospívá v tom, že nás umí uklidnit, řekne povzbudivou věc. Když to řekne taková persona, to vás uklidní. Je to hodně motivující. Koho víc bychom tam chtěli?“

Na ledě byste ho nechtěli?

„Tak určitě. (směje se) Bohužel, když to nejde, tak i na střídačce je nám hodně platný.“