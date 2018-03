Kladno podruhé padlo. Ale zjistili jsme, že na to máme, věří Kubík

Při přesilovce vyslal krásnou gólovou ránu. Rozjásal vyprodaný stadion. 19letý útočník Adam Kubík poslal Kladno v barážové bitvě s Litvínovem do vedení 1:0, ale nakonec to byla jediná trefa. „Ale celkově jsme zjistili, že na to máme,“ nepropadal talent Rytířů po porážce 1:2 panice. Další zápas hrají Kladenští v neděli, kdy budou chtít vydolovat první výhru v baráži. Proti Varům.

V první části jste na ledě vládli, čím to, že jste potom od aktivity upustili?

„V úvodní třetině jsme byli jasně lepší, potom jsme měli nějaké další šance, přesilovky, ale nepodařilo se nám už nic proměnit. Potom Litvínov využil svoji šanci. Možná jsme polevili, v hlavách jsme se trošku uklidnili, že na to máme.“

Využili jste početní výhodu, ale potom už další ne. I to byl klíčový moment?

„S přesilovkami máme problém celou sezonu, snažíme se o tom mluvit. Mně to tam naštěstí spadlo, i potom jsme měli nějaké šance, ale už jsme nic neproměnili. Možná scházel větší důraz.“

Jaromír Jágr vám po gólu něco říkal, chválil vás?

„Ne, jenom mi říkal, že mám hodně prostoru, když dostanu puk. Tak ať nepospíchám, ať jsem v klidu, že po mně nepůjdou, když budu na puku. A měl pravdu.“

Cítili jste, že pokud byste přidali další gól, je cesta k vítězství otevřená?

„Odskočili bychom, oni by se více báli. Takhle jsme dostali gól po naší blbosti. Škoda.“

Co vám dosavadní dva zápasy v baráži ukázaly?

„Šli jsme do toho jako nováčci, hrajeme to poprvé. Máme spoustu mladých v kabině, třeba mně. Ale zjistili jsme, že na to máme, viděli jsme, že Jihlava i Litvínov jsou hratelní soupeři, i když to jsou extraligové týmy. Myslím si, že do dalších bojů to bude lepší.“

Byli jste v úvodu hodně vyjukaní? Především v prvním utkání s Jihlavou?

„Nevěděli jsme, do čeho jdeme. Byly to pro nás neznámé vody, takže jsme si to museli oťukat, zjistili jsme, jací jsou to hráči, jakou mají kvalitu. Snad už to bude jenom lepší.“

Zatím ale nemáte ani bod, berete nedělní partii s Karlovými Vary jako klíčovou?

„To ne, nechceme na sebe tlačit. Prostě jdeme postupně, nějaké body chceme urvat. Abychom nakonec extraligu ubojovali. Musíme se odrazit ode dna. V Jihlavě bylo z týmu cítit, že se tak nějak bojí. Ale teď proti Litvínovu už to šlo stranou.“

Jak se s nástrahami baráže vyrovnáváte vy osobně?

„V Jihlavě jsem si důležitost asi až moc připouštěl, i když jsem to tak nechtěl. Ale tentokrát už to bylo lepší, kašlal jsem na to, že jde o baráž, bral jsem to jako zápas každý jiný.“

Co jste říkal na atmosféru? Kladenský stadion byl vyprodaný…

„Bylo to super. Jak naši, tak litvínovští fanoušci byli skvělí. Naši příznivci nás jezdí podporovat i ven, takže proti nim nemůžu říct jediné špatné slovo.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:36. Kubík Hosté: 28:56. V. Hübl, 42:44. Řehoř Sestavy Domácí: Cikánek (Kopřiva) – F. Matula, Štich (A), Repe, Štindl, Kehar, Lenďák, Zelingr – Redlich, T. Kaut, Kružík – J. Kloz, Kubík, D. Tůma (C) – Vildumetz, Machač, Svedlund – Zikmund, Patyk, Pekr (A). Hosté: Petrásek (Kantor) – Frolo, Šesták, Z. Sklenička, Gula (A), Baránek, Sörvik, L. Doudera – J. Černý, J. Mikúš, Gerhát – Trávníček (C), Řehoř, Matoušek – F. Lukeš, V. Hübl (A), Jánský – Jurčík, Válek, Jícha. Rozhodčí Úlehla, Hribik – Barvíř, Blümel Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 5200 diváků

