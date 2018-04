Patera: Na střídačce jsme na jedné vlně, s Jágrem se doplňujeme

Vyhrál olympiádu, čtyřikrát mistrovství světa. Jen tak něco ho v hokeji nezaskočí. Teď přesto poznává novou zkušenost. Jako kouč se snaží prokousat baráží. „Nervy to jsou, ale na hráče to nepřenášíme. Naopak. Snažíme se je zklidnit, chválit,“ říká kladenský asistent Pavel Patera před dnešním zápasem ve Varech (od 17.30 hodin). A velebí přínos Jaromíra Jágra na střídačce.

Úvodní dva zápasy Rytíři proti extraligovým týmům výsledkově nezvládli, ale postupně se osmělili. V neděli porazili Karlovy Vary (1:3), dneska je na řadě odveta.

Je pro vás z psychologického momentu důležité, že jste díky předešlé výhře dostali soupeře v tabulce pod sebe?

„Je asi jedno, jestli jsme někoho dostali pod sebe, nebo ne. Už v pátek si kluci ověřili, že soupeři nejsou o krok před námi, ale že je to vyrovnaný. A jsme rádi, že jsme potom Vary porazili, udělali jsme tři body a máme se od čeho odrazit. Potřebovali jsme vítězství, jinak by nám to trochu uteklo.“

Úvodní dva zápasy proti Jihlavě a Litvínovu jste prohráli, bylo znát, že váš mladý tým si musí baráž nejdříve osahat?

„Spíš bylo znát, že se nám proti Varům v neděli vrátili tři útočníci, tým byl zkušenější, už tolik neplašil. Je ale pravda, že tým máme mladý.“

Vary jste porazili poprvé v sezoně, cítíte, že v baráži přišla výhra v pravý čas?

„Zápasy jdou rychle za sebou, musíme na to navázat. Z jednoho vítězství se žít nedá.“

Vítězný gól dal obránce Martin Kehar, který se trefil poprvé po třech letech. Byli jste za něj hodně rádi?

„Má jinou roli na ledě, ale pro svou poctivost si gól zasloužil v pravou chvíli. Doufám, že mu ještě něco padne.“

Jako hráč jste zažil všechno možné. Teď absolvujete premiérově jako trenér baráž. Vnímáte velké nervy?

„Na střídačce je to psychicky náročné, ale nemůžeme to na hráče přenášet. Spíše je třeba je uklidnit, kluci pracují na sto procent. Nemá smysl na ně řvát, když se jim něco nepovede. Naopak. Spíše je chválit. Tohle je o hráčích, jak to zvládnou. Přijde mi, že je to jako play off. Nevidím v tom velký rozdíl. Taky člověk může všechno ztratit.“

Vnímáte, že Kladno začalo žít hokejem?

„Určitě jo, je to nádherný. Přesně kvůli takovým zápasům se hokej hraje. Plný stadion, krásná atmosféra. Všichni se hokejem baví. Doufám, že se budeme bavit co nejdýl.“

Co říkáte na to, jak vám na střídačce pomáhá Jaromír Jágr?

„Snaží se kluky uklidnit. Sám Jarda říkal, že my s Milošem (Hořavou) musíme střídat lajny, on se v klidu může soustředit na hru, říká hráčům poznatky. A kdo by je mohl mít lepší, než Jarda?“

Takže je pro vás velkým přínosem, i když nemůže hrát…

„Určitě ano. Ulehčuje nám práci. Někdo má na střídačce čtyři i pět lidí, my jsme s Milošem ve dvou. Teď s Jardou ve třech a myslím si, že se tam vhodně doplňujeme, všichni jsme naladění na jedné vlně. Jde o to kluky spíše chválit, zklidnit je, pomoct jim.“

