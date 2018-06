Návrat šikovného rebela do Česka: Martin Réway bude hrát za Hradec

V životopise Martina Réwaye najdete dost záznamů: Extrémně šikovné ruce, hokejové myšlení na nejvyšší úrovni, ale taky pověst trouble makera se sklony k divokému životu, do toho rok bez hokeje kvůli potížím se srdcem, pak 18 zápasů za Slovan v minulé sezoně která mu moc ale zrovna nevyšla. Teď tam bude ještě jedna kolonka. Mountfield Hradec Králové. Slovenský útočník se nejspíš vrací do extraligy, podle informací iSport.cz má v klubu podepsat smlouvu.

Třiadvacetiletý slovenský klenot docela uhranul ve Spartě. V sezoně 2014/15 se stal hvězdičkou extraligy, jenže hned v té další si vydupal odchod. Nakonec dosáhl svého a klub ho z kontraktu uvolnil a on odešel do Fribourgu. Plánoval pak, jak vletí do NHL, získá si místo v Montrealu, jenže kariéru mu zkomplikovaly vážné problém se srdcem, kvůli kterým celou předminulou sezonu vynechal.

Na podzim 2017 začal Réway na farmě Montrealu, kde ale brzy skončil. Slovan Bratislava o něj ale také zájem nejevil, a tak měl statut volného hráče. Hradec staví nový tým, slovenskému divočákovi dá podle všeho šanci. Druhá česká mise začne nejspíš brzy.