Kometa útočí na zlatý hattrick. Přivést posily je teď snazší, těší Zábranského

Dlouhých 51 let čekal brněnský hokej ve frontě na trůn. Půl století dlouhé martyrium se následně proměnilo v euforii, která trvá již dva roky. Kometa nevyklízí pozice, i přes hráčskou obměnu zůstává jedním z favoritů extraligové sezony, která startuje již za dva dny.

Jaká bude? Z pohledu úřadujících šampionů v některých ohledech jiná než před rokem. Z týmu, který na jaře obhájil Masarykův pohár, vypadlo šest hráčů základní sestavy. Klíčové však je, že jádro mužstva zůstalo pohromadě. Martin Erat, Martin Zaťovič či Ondřej Němec přitáhli do Brna před dvěma lety vítěznou auru, kterou postupně načichla celá kabina.

Proto se teď v Kometě nestrachují, že odchod šestice hráčů zbořil pracně vybudované dílo. Ne, tohle není domeček z karet, ale dům stojící na pevných základech. Hráčský odliv vyvažují nové tváře, brněnský kádr doplnila známá jména. Modrobílý kolos hnaný dopředu bouřlivými fanoušky bude znovu vepředu.

„Chtěl jsem podepsat v týmu, který je silný, má ambice a chce vyhrát titul. Proto jsem tady, bylo by to pěkné. Zažil jsem to už ve Finsku, tam bylo také silné mužstvo. Co jsem slyšel od kluků a co jsem viděl v poslední době v play off, tak tady pravděpodobně bude něco podobného,“ shrnul své pocity útočník Lukáš Kašpar, jedna z letních posil Komety.

Asi nejvýraznější ztrátou je odchod brankáře Marka Čiliaka. Dvakrát v řadě nejlepší gólman extraligy se odhodlal k posunu o stupeň výš, zlákala ho vidina KHL a kývl na nabídku bratislavského Slovanu. I proto dorazil již v polovině minulé sezony Marek Langhamer, který vzdal několikaletý boj o NHL v organizaci Arizona Coyotes.

Co se nemění, je recept na úspěch. Žádný obrat o 180 stupňů, v Brně se hodlají držet toho, co je vyneslo na vrchol. Jsou připraveni, že hon na úřadujícího mistra se bude stupňovat. Zase napnou všechny páky, aby zůstali na špici. „Kdo si dává malé cíle,