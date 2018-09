Boss Mountfieldu Schön: o přestavbě i vyhrožování od šéfa Ligy mistrů

Pracovat pod velením Miroslava Schöna znamená, že víte, na čem jste. Boss Mountfieldu ocení vaši práci, když odvedete maximum. Pokud ne? Nebude se bát vám to říct bez kudrlinek kolem. Je náročný k sobě i ke svému okolí: „Já to jinak neumím. Když už něco dělám, platí to v každé oblasti, abychom já i kolektiv kolem mě byli nejlepší,“ říká před startem extraligy. Svůj tým chce vidět v play off. Titul? Plán je vybudovat mužstvo, které pro něj dojde do pěti let. Hradec se nachází v procesu přestavby.

Tohle léto jste klidně mohli nakoupit zase třeba osm veteránů a zkoušet jít po vysněném titulu. Proč jste vsadili na jiný přístup?

„Měli jsme tady velmi, velmi dobrý tým. Šli jsme cestou kvalitních hráčů a pokoušeli se urvat titul řekněme silou. Jsem přesvědčen, že tahle cesta nebyla špatná. Ale chyběla nám jedna zásadní věc. Srdce. V týmu jsme měli jednoho, maximálně dva Hradečáky. Není to tak, že bychom neměli najednou ambice, chceme se ucházet o titul, ale po všech těch debatách jsme dospěli k tomu, že ideální bude, pokud se zhruba půlka týmu postaví na místních. Chceme během pěti let vybudovat jádro, které bude schopné jít až nahoru. V play off se všechno láme, stojí hodně psychických i fyzických sil, hrábnete si až na totální dno. Tohle hráč zvládne ve chvíli, kdy má hradecké srdce.“

Sám jste hodně ambiciózní, nepůsobíte jako typ, který si zvykne na průměr. Dovedete být pár let trpělivý?

„Ti, co mě znají, moc nevěří, že to dovedu. (usměje se) Opravdu se o to budu ale maximálně snažit. Mladí kluci udělají chyby, to se stane, starší pak neuhasí všechno. Sám sebe jsem přesvědčil, že trpělivý musím být. Faktem ovšem je, že moje trpělivost má taky svoje hranice. Kdybych měl pocit, že tým dělá ostudu, zasáhnu velmi radikálně.“

Bylo těžké sám sebe přesvědčit, že na chvíli dáte nohu z plynu a Mountfield nepůjde letos do finále?

„Strašně. Ale považuji se za pragmatika. Postavit tady zase velmi drahý tým, složený z hráčů z celé republiky, a znovu se pokusit urvat finále? To by už taky asi bylo na moji nervovou soustavu trochu moc. Jsem teď i docela spokojený, že jdeme touhle cestou. Ale říkám znovu, neznamená to, že jsem připravený přijímat jednu porážku za druhou.“