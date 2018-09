Šestnáctiletý Myšák překonal Reichla a oslavil výhru: Nervozita přišla

V minulé sezoně sázel v dorostenecké extralize téměř jeden gól na utkání. V letní přípravě dostal pozvánku do áčka a zaujal natolik, že přeskočil i juniorku. V extraligové premiéře naskočil na 12 minut a 22 vteřin, zahrál si i přesilovku, jednou byl vyloučen a přidal po jednom hitu a jedné zblokované střele.

Máte za sebou extraligovou premiéru. Jaké jsou první pocity?

„Určitě skvělý, důležitá výhra, kterou jsme na začátek potřebovali. Jsem šťastnej, že se vyhrálo.“

Stal jste se nejmladším hráčem Litvínova, co kdy nastoupil v extralize, překonal jste Roberta Reichla. Je to o to hezčí?

„Je to hezký pocit, ale jsem mnohem radši za tu výhru. Ta je cennější.“

Jak jste se cítil v zápase? Byl to velký rozdíl oproti přípravným zápasům?

„Myslím si, že jo. Rozdíl byl o dost větší, protože tady bylo víc lidí, bylo to víc sledovanější a těžší.“

Co bylo nejtěžší?

„Byl jsem trochu nervózní, proto to možná bylo těžký. Říkal jsem si, že určitě nervózní nebudu, ale nakonec to zezačátku přišlo.“ (usměje se)

Naskočil jste vedle Viktora Hübla a Františka Lukeše. Uklidňovali vás hodně?

„Určitě. Snažili se, abych nebyl nervózní, ale zezačátku to stejně přišlo.“ (usměje se)

Na tribuně byl i váš otec. Znamená to pro vás ještě víc?

„Jo, určitě. Jsem rád, že přijel. Bylo to o to lepší.“

Vedli jste 4:1, pak to Mladá Boleslav ale ještě hodně zdramatizovala. Jak utkání hodnotíte?

„Druhá třetina byla horší, dostali jsme špatné góly, ale pak jsme se zvedli a třetí třetina byla skvělá. Předvedli jsme týmovej výkon a dokopali to.“

Co všechno jste tomu obětoval?

„Všechno. Oddřel jsem hodně letní přípravu, dělal jsem hodně věcí navíc. To mi pomohlo hodně.“

Váš vzor byl Jaromír Jágr, teď byste chtěl prý napodobit Martina Nečase.

„Mění se to. Tihle mladí kluci mě teď více táhnou, protože můžu jít stejnou cestou jako loni.“

Trenér Milan Razým o Myšákovi: „Dá se říct, že odehrál celý zápas, až na posledních sedm minut, na to je samozřejmě ještě hodně mladej. Svým výkonem nezklamal, nebylo to pro něj jednoduchý, ale myslím, že se neztratil. Ve své kategorii dokázal, že patří k nejlepším. Body, které udělal ve starším dorostu, ho nasměrovali v podstatě k tomu, že přeskočil juniorskou kategorii. Po dlouhé době je to v Litvínově talent, takže jsme mu zkusili dát šanci. A on za to chytil. Trénoval velmi dobře, dali jsme ho samozřejmě ke zkušeným hráčům, výborným hokejistům, kteří mu pomáhají. Vedle nich se může sám ještě leccos učit.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:03. Žejdl, 35:00. Němeček, 39:47. Orsava Hosté: 06:53. Gerhát, 18:35. D. Tůma, 20:15. J. Mikúš, 34:19. Kubát Sestavy Domácí: Krošelj (Kantor) – Hanzlík (C), Bernad, Němeček, Pláněk, Kotvan, Dlapa, Kurka – Klepiš, T. Knotek, Šťastný – Látal, Žejdl (A), Orsava – Vondrka, Skalický, Pacovský (A) – P. Kousal, Najman, Martin Procházka. Hosté: Janus (Hanuljak) – Baránek, Hunkes, Kubát, Sörvik, Ščotka, L. Doudera, Šesták – J. Černý (A), J. Mikúš, Petružálek – F. Lukeš, V. Hübl (A), Myšák – Trávníček (C), Gerhát, D. Tůma – Matoušek, M. Hanzl, Jurčík. Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Kajínek, Zavřel Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3552 diváků