Tvrďák Výtisk vystřelil Vítkovicím výhru: Umazal jsem vajíčko

Kolikrát se vám vlastně přihodilo začít sezonu gólem?

„Ještě nikdy se mi to nestalo. Květák (David Květoň) mi puk přenechal, já ho nahodil na branku a spadl za gólmana. Fajn, byl tam. Ale mě hlavně těší ten závěr, kdy jsme bojovali až do úplného konce a máme tři body. To je základ. Skvěle nám chytal Bartes (Patrik Bartošák), úplně stejně jak minulý rok, on nám dal základ k výsledku.“

Pravda, ale taky vaše střelecká forma. Trefil jste se i v posledním přípravném zápase, nějak jste se rozjel...

„No, kdyby to tak pokračovalo, zlobit se nebudu. Lhal bych, kdyby říkal, že góly dávat nechci. Chci. Ale měl jsem teď i štěstí. Větší radost mám z výsledku, bylo to hrozně těžké, hráli jsme vyrovnaný zápas. Takový úspěch nás může jenom nakopnout před nedělí, kdy máme doma Spartu.“

Vaše gólové maximum za sezonu je pět puků v síti soupeře. Na čtyři góly máte teď ještě 51 zápasů, co si na tuhle metu zase sáhnout?

„No, já bych se zase tak nepřeceňoval. (usměje se) Umazal jsem si teď to jedno vajíčko. Takže by bylo fajn, kdyby se podařila stejná věc ještě jednou. A mám splněno.“

Kvůli vaší upřímné radosti pří gólové oslavě by se taková věc mohla konat klidně víckrát.

„Minulou sezonu jsem dal jeden gól, takže si to chcete užít, když už vám do branky něco spadne. Uvidíme, jak to bude pokračovat, když budeme vyhrávat, klidně ať zamrznu na té jedničce, vůbec mi to vadit nebude.“

V anketě deníku Sport a BPA vás téměř 32 procent extraligových hokejistů označilo za největšího tvrďáka v soutěži. Je to role, která vám sedí víc?

„Jasně, defenziva a černá práce je něco, co dělám celý život. Gól je vždycky nadstavba. Bylo by hezké někdy vyhrát kanadské bodování... Ale to je daleko. (směje se) Zůstaneme u toho jednoho gólu a pokračujeme v neděli.“

Vítkovice hrály v Pardubicích většinu zápasu hodně aktivně, dobře bruslily. Jak jste spokojený s tím, co si tým plnil?

„Minulou sezonu jsme hráli taky tak, chceme být hodně v pohybu. Máme samé mladé hráče, tedy kromě mě, takže se o to snažíme opět. Tým se ale skládá od gólmana, my máme dva skvělé a Bartes to teď v Pardubicích jenom potvrdil.“