Sedláček vychytal Třinec, až z něj lilo: Nevím, co se na zimáku dělo

Co říkáte na výkon týmu?

„Klobouk dolů, jak jsme hráli. Myslím, že jsme Třinec překvapili. Říkali jsme si, že přesně takto musíme hrát. Udělali jsme akorát dvě chybičky. Oni dvakrát vystřelili a dali gól. Víme, že jsme mohli vyhodit puk jinak. Ale dali jsme čtyři branky, máme doma tři body proti Třinci, paráda.“

Chtěli jste opravdu hrát takto aktivně?

„Takhle jsme hráli celou přípravu a chtěli jsme to přenést i na dnešek. Tohle je cesta, kterou jsme se vydali. A musíme v ní pokračovat. Jedině týmovým výkonem můžeme v extralize uspět. Ale nechci to přeceňovat, je to jedna výhra. Pojďme se držet dole. V neděli hrajeme zase.“

Gólem a asistencí pomohl k výhře Edgars Kulda. Vypadá jako velká posila.

„Jasně. Proto ho Zlín koupil, aby bodoval. Je super, že se hned předvedl. Z první střely dal gól. Co víc si mohl přát.“

Do extraligy jste se vrátil po pěti letech. Změnila se?

„Těžko hodnotit. Zápas měl velké tempo, byl na úrovni. Fanoušci byli ve varu, což nám strašně pomohlo. Byl jsem v pohodě, ale všichni jsme unavení. Určitě i Třinečtí. Led byl šílený, vzduch taky. Kolega Štůry (druhý gólman Tomáš Štůrala) mi říkal, že se potil i na střídačce. Zraněný Tonda Honejsek přišel v kraťasích a tvrdil, že je mu vedro. Nevím, co se tady na zimáku dělo.“ (úsměv)

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:33. E. Kulda, 13:57. Popelka, 32:29. Herman, 59:52. Kubiš Hosté: 46:03. Adamský, 47:26. Chmielewski Sestavy Domácí: J. Sedláček (Štůrala) – Freibergs, Ferenc, Nosek (A), Žižka (C), Valenta, Řezníček, Gazda – Kubiš (A), Fořt, J. Ondráček – E. Kulda, Werbik, Poletín – Šlahař, Fryšara, Herman – Popelka, P. Sedláček, Karafiát. Hosté: Hrubec (33. Hamerlík) – Krajíček (C), M. Doudera, D. Musil, Matyáš, Gernát, Haman – Roberts Bukarts, Marcinko, Chmielewski – Adamský (A), R. Vlach, Svačina – Cienciala, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Dravecký (A), Viedenský, Hrňa – Hladoník. Rozhodčí Hradil, Horák – Špůr, Rampír. Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín Návštěva 3674 diváků

