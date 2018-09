Všichni Chomutov odepisují. My se ale nevzdáme, burcuje Skokan

Po prvních sedmi minutách to vypadalo na debakl. Nakonec jste ale dokázali odehrát s Kometou velmi slušný zápas.

„První zápas je vždycky velmi těžký. Je to o psychice, nejdou nohy, led je těžký, venku teplo. Vstoupili jsme do toho hodně špatně. Ukázali jsme ale charakter bojovníků. Bohužel jsme Brnu dali přesilovky a oni je potrestali. Mají kvalitu, umí si to hodit. Celkově jsme s nimi ale hráli vyrovnaně, body ale bohužel nemáme.“

Loni jste Brno dokázali čtyřikrát porazit. Věřili jste si na ně o to víc?

„Je to nová sezona, úplně jiná. Máme jiné mužstvo. Doma si ale chceme věřit proti všem, jsme tu silní. Šikovnost Komety se ale projevila.“

Hned v neděli vás čeká další zápas. Co na takový ostrý program na startu ligy říkáte?

„Já jsem za to rád. Pro nás je to lepší, budeme v tempu. Proti Hradci nám půjdou nohy určitě líp. Budeme rozehraní, budeme se cítit líp.“

Je pro vás velká motivace, že jste všeobecně vnímaní jako ligový outsider?

„Víme, že nás všichni odepisují. Máme ale mužstvo bojovníků, nevzdáme se. Chceme hrát náš nepříjemný hokej, musíme pod sebe dostat čtyři mužstva. Uděláme všechno pro to, aby to vyšlo.“

Jak vám sedí obranný styl, kterým se chce trenér Vladimír Růžička prezentovat?

„Já hraju pod panem Růžičkou už pátou sezonu, jeho styl znám poslepu. Kdybychom měli hvězdy jako Brno, tak hrajeme útočně, bohužel je ale nemáme, proto je nutné hrát z obrany a být trpěliví.“

