Zlý úmysl? Nemyslím si, hlásil Piastri k Norrisově nárazu. Šéf McLarenu se zlobil

V minulé sezoně se stal Lando Norris vicemistrem světa, průběžnou stříbrnou příčku drží i nyní. Tentokrát ovšem nepronásleduje dominantní tmavě modrý Red Bull Maxe Verstappena, nýbrž svého parťáka Oscara Piastriho. Rozdíl mezi elitními závodníky byl před VC Kanady desetibodový. Že by ztrácel Norris ještě víc? To dopustit nechtěl.

Právě proto zaútočil. Nebál se jít do těsného souboje, který byl dlouho čistý a vyrovnaný. Po nájezdu na cílovou rovinku se ale natlačil doleva k bariéře a průšvih byl na světě. Na svém monopostu si utrhl přední křídlo a vzápětí narazil. Vlastní chybou se připravil o body.

„Byla to má chyba a hloupost,“ uznal Norris. „Omlouvám se celému týmu i Oscarovi, že jsem takovou hloupost vůbec udělal,“ pokračoval.

V McLarenu z toho šťastní nebyli, v hlavě si už počítali další bodové zisky. „V boji o titul to může mrzet. Musíme si k tomu sednout a něco si říct. Jakákoliv kolize našich jezdců je samozřejmě špatně,“ hromoval šéf ambiciózní stáje Andrea Stella.

Vážíme si, že se okamžitě přiznal a omluvil

„Zároveň si však vážíme toho, že Lando se okamžitě přiznal a týmu se omluvil, což se respektovalo. Jsem si jistý, že si z tohoto závodu odnesl jedno velké ponaučení. Ostatně sám na tom z hlediska šampionátu zaplatil cenu,“ pokývl Ital.

„Kdyby reagoval jinak, bylo by to jinak. Myslím si, že si okamžitě uvědomil, že to prostě špatně odhadl. Způsobil problém sobě i týmu. Zároveň to bylo velmi blízko k tomu, aby způsobil problém i Oscarovi,“ doplnil Stella.

Nepříjemná situace nejvíc napomohla právě Piastrimu, jehož náskok na čele MS činí už dvaadvacet bodů. „Incident, který se stal, samozřejmě není ideální pro nikoho, ale ještě jsem ho pořádně neviděl,“ hlásil krátce po dojezdu do cíle. „Když ale za to Lando přijal veškerou zodpovědnost, asi to tak bylo. Nemyslím si, že by v tom byl zlý úmysl, byla to prostě jen smůla.“

Další díl pořádně napínavé sezony je na programu v posledním červnovém týdnu, kdy se královna motorsportu přesune do Rakouska. „Nemyslím si, že tento náš souboj něco pro příště změní. I nadále budeme s Landem bojovat,“ pousmál se Piastri.