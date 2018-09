Dvougólový hrdina Komety Nahodil: Zlatá euforie je pořád cítit

Video k článku 1080p 720p REKLAMA Chomutov - Kometa Brno: Zaťovič parádně překonal Lukeše a přidal čtvrtý gól hostů, 2:4 VŠECHNA VIDEA ZDE

Bylo znát, že Piráti mají hru postavenou především na obraně? Museli jste jejich branku hodně dobývat.

„To sice jo, ale vždycky se dá s každým hrát. V první třetině to bylo super, tam jsme si ukázali, že to půjde. Oni ale mají fakt vynikající kontry. Získají puk, nastřelí a letí za ním. Nebyl to vůbec lehký zápas.“

Co se ve druhé třetině změnilo? Hra se úplně obrátila.

„Nevím, jestli jsme si v hlavách začali myslet, že to půjde samo… Tak to ale nikdy není. Od druhé třetiny to prostě nebyl náš hokej a Chomutov se vrátil do zápasu. Přestalo to být ono. Zaplaťpánbůh jsme to nakonec ubojovali, ukázali jsme velkou sílu.“

Vrátil jste se do Komety z hostování v Mladé Boleslavi, hned jste se blýskl dvěma góly. Mohlo to být ještě lepší?

„Lepší to může být vždycky. Jsem ale šťastný, že mi to tam takhle spadlo. Hlavní ale je, že máme tři body a vezeme je do Brna. Je super takhle vstoupit do sezony.“

Nebyl jste u ani jednoho ze dvou posledních titulů Komety, přesto, cítíte v kabině pořád tu vítěznou euforii?

„Je tam pořád a je to strašně příjemné. Všechno je takové trochu uvolněnější. Každý ale chce pořád vyhrávat, dojít zase co nejdál.“

Čeká vás cesta dlouhá více než 300 kilometrů zpátky do Brna, hned v neděli pak zápas s Plzní. Je to komplikace?

„Co vám k tomu mám říct? Je to fakt dobře naplánované! (smích) A to nás tohle čeká ještě následující dva víkendy. Tak to prostě je. Je to dané a nikdo to nepřeloží. Bohužel.“

Na druhou stranu příprava na play off mód hned od prvních kol dobrá, ne?

(smích) „To máte pravdu, o tom je ale ještě asi brzo mluvit.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 31:10. Klhůfek, 43:51. Skokan Hosté: 05:13. L. Čermák, 06:43. Nahodil, 49:08. Nahodil, 58:22. Zaťovič Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Stezka) – Jank, Valach, Štich, Knot, Dietz, Blaha, Trefný – Sklenář, V. Růžička, Klhůfek – Tomica, Huml, J. Stránský – Koblasa, Vantuch, Skokan – A. Dlouhý, Šťovíček, Chlouba. Hosté: Langhamer (Vejmelka) – Mikuš, O. Němec, Gulaši, Štencel, Malec, Bartejs, Barinka – Zaťovič, P. Holík, Mueller – R. Zohorna, Hruška, Kašpar – Mallet, Nahodil, L. Horký – Dočekal, L. Čermák, Köhler. Rozhodčí Kubičík, Svoboda – Hanzlík, Hribík. Stadion ROCKNET ARÉNA Návštěva 4 161 diváků