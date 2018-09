Bek Sparty Košťálek: Být nejlepší v bodování? Před sezonou bych se smál

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Sparta - Pardubice 4:1. Výhru Pražanů zpečetil Černochův parádní únik VŠECHNA VIDEA ZDE

Hlavně v první třetině to byla z vaší strany velká paráda. Bylo cílem na Pardubice od první minuty ostře nastoupit?

„Přesně tak. Vlítli jsme na ně zostra, všechno jsme prali do brány a jim jsme nedovolili nic. Dodalo nám to sebevědomí. Ve druhé třetině se trochu vrátili zpátky, ale poradili jsme si s tím dobře.“

Třetí gól sezony, druhý vítězný v řadě. Jak si takovou střeleckou formu vysvětlujete?

„Jsem rád, že mi to na přesilovce zatím padá. Neřekl bych ale, že ten vítězný gól je jenom můj, přispěli k němu i další čtyři kluci, kteří byli v tu chvíli na ledě.“

Je to hlavně o tom nebát se střílet a cpát všechno na branku?

„Pokyny jsou: nic nevymýšlet a pálit to na bránu, co to dá. Vypadá to, že to funguje. Musíme takhle pokračovat. Trenéři po nás chtějí, abychom chodili za útočníky. Dotahovali ten gap, z toho pak těžíme šance. Sbíráme puky a perem je zpátky.“

Je v trénování znát, že oba vaši koučové bývali skvělými obránci?

„Ano, je to super. Hlavně Uwe byl skvělý bek v NHL, Jarda Nedvěd si taky prošel farmou, pak hrál v Česku výborně.“

Pomáhá vám hodně hlavní trenér Uwe Krupp?

„Neskutečně, jsem mu za to moc vděčný. Mluví se mnou, snaží se mi pomoct, dostat do mě, co ještě neumím. Spolupráce s ním je vážně výborná.“

Z vrcholu na modré čáře řídíte přesilovky Sparty. Jaké máte pro hru v početní výhodě pokyny?

„Střílet. Hlavně ale musí být pořád někdo před brankou, jinak je pro gólmana snadné střelu od modré čáry chytit. Skvělou práci dělají kluci dole. Podrží puk, dají nám to nahoru a jdou do brány. Gólman nic nevidí a nám to tam může spadnout.“

Po čtyřech zápasech máte na kontě pět bodů. Čekal jste před sezonou takovou produktivitu?

„Určitě ne, kdyby mi to někdo řekl před sezonou, smál bych se. Byl jsem zvědavý, jak mi to půjde, až to začne. Zatím to ale vypadá dobře. Jinak ale na body vůbec nekoukám.“

Šest let jste hrál v zámoří. Jak si zvykáte na evropský hokej?

„Jde to. Nejtěžší bylo si navyknout na široké hřiště. Občas si myslím, že to mám kousek, ale pak se kouknu, že mi ještě k mantinelu krok chybí. Každým zápasem se to ale zlepšuje. V Americe jsem navíc měl hlavně defenzivní úkoly. Ve Spartě si teď to útočení vyloženě užívám.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:48. Buchtele, 16:53. Košťálek, 34:59. Piskáček, 51:10. Černoch Hosté: 45:53. Marosz Sestavy Domácí: Machovský (Honzík) – Blain, Kalina, T. Pavelka, Košťálek, Piskáček (A), Delisle, Tomáš Dvořák – Říčka, P. Vrána (C), Jarůšek – Smejkal, Sill, Černoch – Kumstát, Pech (A), Forman – Buchtele, Klimek, Kudrna. Hosté: Kacetl (Klouček) – Wishart, Cardwell, Hrabal, Trončinský, Čáslava, Budík, Holland – T. Svoboda, Bubela, Treille (A) – Rolinek (C), Marosz, P. Sýkora (A) – Perret, Poulíček, Miromanov – Vondráček, Dušek, Mandát. Rozhodčí Pavlovič, Pražák – Gerát, Hynek Stadion O2 arena, Praha 9–Libeň Návštěva 8 335 diváků