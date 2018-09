Víkend Komety: Dva zápasy, jeden gól. Doma nepálila poprvé po 36 zápasech

Po stoprocentním víkendu v úvodu nové sezony přišla odmlka. Gólové hody vyhlíželi fanoušci Komety v sobotu i v neděli marně, z 71 střel pustili brankáři soupeře za svá záda jedinou. Zatímco v Olomouci to stačilo na dva body za výhru 2:1 po samostatných nájezdech, porážka 0:2 s Mladou Boleslaví byla pro Kometu první v nové sezoně.

„Chybělo nám trošku více šikovnosti a klidu při zakončení. Určitě se dalo dát víc branek. Nechci snižovat výkon gólmanů, chytali dobře, ale pořad jsme mohli dát víc gólů,“ štvalo Köhlera.

„Bylo těžké to sledovat, ale kluci se snažili,“ snažil se hledat pozitiva brněnský brankář Marek Langhamer. „Možná nás dohnal sobotní zápas, kdy to šlo až do nájezdů. Tlačili jsme je, bohužel jsme se nedostávali do velkých šancí, až ve třetí třetině nám pomohly přesilovky.“

V nich však vynuloval domácí střelce slovinský gólman Gašper Krošelj. „Neskutečně nás podržel, hlavně při brněnských přesilovkách,“ vyzdvihl útočník Michal Vondrka.

Doma střelecky naprázdno po 36 duelech

Kometa měla k dispozici celkem pět přesilových her, poprvé v tomto ročníku ale nedokázala využít ani jednu. Chyběl v nich především Peter Mueller, jenž po duelu v Olomouci, v němž přesnou ránou využil přesilovku pět na tři, vyfasoval antibiotika.

„Přesilovkami jsme si v minulých zápasech pomohli, v neděli jsme je nevyužili. Peter má výbornou koncovku, ale těžko odhadovat, jestli bychom s ním v sestavě dali branku,“ nevymlouval se na absenci amerického útočníka Köhler.

Nevyužité početní výhody zmínil po utkání také asistent trenéra Kamil Pokorný. „Vytvořili jsme si v nich tlak, velice solidní šance, ale bohužel jsme nedali gól. Zápas byl o tom, kdo vstřelí první gól, nakonec ho dala Boleslav. Vytvořili jsme si dostatek šancí, abychom dali gól, bohužel se nám to nepovedlo.“

Trápení svých spoluhráčů sledoval z druhé strany kluziště Marek Langhamer, který se svým výkonem v obou utkáních vyrovnal olomouckému Branislavu Konrádovi i boleslavskému Krošeljovi.

„Langoš nás strašně dlouho držel v zápase, nepustil branku, měl spoustu složitých až zázračných zápasů,“ smeknul Köhler, jeden z nejaktivnějších střelců Komety v obou utkáních.

Kometa vyšla na domácím ledě střelecky naprázdno po 36 utkáních, naposledy zvládl v Brně udržet čisté konto hradecký Mountfield ve čtvrtém semifinále play off 2017, kdy zvítězil 1:0 po samostatných nájezdech.

Nejaktivnější střelci Komety proti Olomouci a Mladé Boleslavi: 8 - Petr Holík, Alexandre Mallet, Juraj Mikuš 7 - Bedřich Köhler 6 - Leoš Čermák

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 53:59. Pacovský, 59:56. Klepiš Sestavy Domácí: Langhamer (Vejmelka) – D. Mikyska, Mikuš, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec (A), Barinka – Mallet, P. Holík, Zaťovič (A) – Kašpar, Hruška, Plášek ml. – L. Horký, Nahodil, R. Zohorna – Köhler, L. Čermák (C), Dočekal. Hosté: Krošelj (Kantor) – Hanzlík (C), Bernad, Němeček, Pláněk, Dlapa, Kurka, Kotvan – Orsava, Žejdl (A), Klepiš – Pacovský (A), Skalický, Vondrka – Šťastný, P. Musil, Látal – Pabiška, Najman, Martin Procházka. Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Špůr, Polák Stadion DRFG arena Návštěva 7012 diváků