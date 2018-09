Razým o vzestupu Litvínova: Myšák má místo zaslouženě, Plzni pořád přeju

Před pěti lety triumfoval v extralize s Plzní, jakmile tam v ročníku 2014/15 skončil, sešel poněkud z očí. Milan Razým se pokoušel o návrat mezi elitu se Slavií, než mu severní vítr přivál nabídku z Litvínova, kde ještě jako hráč působil a kde poznal zblízka taky Ivana Hlinku. Do tradiční hokejové bašty vrátil radost, tým zase drtí soupeře údernou silou, jež „Chezu“ zdobila v nejlepších časech. Za čtyři utkání nasázela Verva soupeřům 19 branek, což dává hodně slušný průměr (4,75 na zápas) a je to o třináct branek víc, než za stejnou dobu nastřílela v předchozí sezoně.



Začátek vyšel Litvínovu nad očekávání. Čtyři vítězství za sebou, jako jediní jste v úvodních čtyřech kolech neztratili ani bod. Čekal byste to?

„Vždycky je dobré, když se povede začátek. Ale já bych to nepřeceňoval. Jakmile se něco takového povede třeba někde mezi dvanáctým a šestnáctým kolem, nikdo si toho už nevšimne. Teď je to jen víc vidět. Každopádně vstup do sezony je důležitý pro klid týmu. A my si vážíme toho, co máme.“



Jsou to jen čtyři zápasy, nicméně když jste po dvou kolech měli šest bodů, pamětníci připomínali, že stejně jich měl Litvínov před rokem ještě po dvanácti utkáních. Tentokrát jízda pokračuje. Takže to chce kovat, dokud se dá?

„Tady je důležité, že jsme s klukama našli společnou řeč. Nejde přitom jen o výsledky. Někdy tým může hrát dobře, a zápas ztratí. Předvedená hra je ovšem taky důležitá. My jsme spokojení s tím, co kluci předvádějí. Je tam vidět zodpovědnost, taktické prvky, které trénujeme, co po nich chceme. Hlavně to je potěšitelné. A když se k tomu ještě dostaví výsledek, už je to jenom ta třešnička na dortu.“



V čem jste hledali společnou řeč, jak říkáte?

„Potřebovali jsme si ujednotit herní systém. Dřív hrály v Litvínově dvě lajny s levým křídlem dozadu, dvě lajny s centrem.