Karabáček lovil česká slova a chválil si led: Jednou se chci vrátit do NHL

Odchovanec Letňan nepřichází do neznámého prostředí. V mladším dorostu v dresu Letňan sbíral v průměru tři body za zápas a zahrál si i proti Kometě. „S ní to byly vždycky vyhecované zápasy, vzpomínám na to rád. V Brně se mi dařilo, mám rád zdejší led. Je tvrdší, rychlejší, zdá se mi, že i střely víc lítají,“ líčil Karabáček. Poprvé by měl nastoupit již v sobotním utkání na ledě Pardubic.

Jak se rodilo vaše angažmá v Kometě?

„Byl jsem v Plzni, tam jsme se ale nedohodli. Kometa o mě měla zájem, za to jsem byl rád a rozhodl jsem se pro ni. Má výbornou historii, je to pro mě dobrá šance.“

Dá vám extraliga víc než nižší zámořské soutěže?

„Určitě, Kometa je výborný klub, vyhrála dvakrát mistra. Má skvělé kluky, jak staré, tak mladé. Je tady hodně mladých hokejistů, pro mě dobrá šance.“

Jak daleko jste měl k tomu, abyste prorazil do NHL?

„Měl jsem hodně zranění, hodně jsem nehrál. Vynechal jsem čtyřicet padesát zápasů v sezoně, pět měsíců jsem nehrál a byl jsem zraněný. Byla to dlouhá cesta, ale teď jsem zpátky a chci si to všechno obrátit.“

Jak si představujete další pokračování své kariéry?

„Chtěl bych být zdravý a každý den hrát naplno. Hlavně být konzistentní v zápasech, abych hrál každý zápas, jak nejlíp umím. Aby nebyl jeden zápas dobrý a druhý špatný, ale aby bylo víc dobrých než špatných.“

Máte v hlavě i potenciální návrat do NHL?

„Určitě, na sto procent, jednou se tam chci vrátit.“

S Kometou máte v plánu obhajobu titulu?

„Určitě, je to dlouhodobý cíl. Dáváme si i kratší cíle, abychom vyhráli zápas po zápasu, a až budeme v play off, tak pak můžeme mít takový cíl.“

Nastínil vám Libor Zábranský, co od vás očekává?

„Agresivitu, rychlou hru dopředu i dozadu. Taky těžit z chyb soupeře a pomoct spoluhráčům.“

Jaké jsou první poznatky z Komety po prvním tréninku na ledě?

„Výborná trenérská spolupráce s kondičním trenérem Mílou Pecou. Je tu výborný individuální proces, stará se o všechny hráče, což mi může velice pomoct. Na suchu chci hodně makat, ale nevím, jak si… (chvíli přemýšlí) naschedulovat trénink. Nevím, jak to říct česky, někdy se mi to plete, omlouvám se. Má dobré tréninky na suchu a přesně mi řekne, kdy mám víc zabrat a kdy mám naopak míň zabrat, abych byl přesně připravený na trénink.“

Bude těžké přeskočit po pěti letech z angličtiny na češtinu?

„Je to těžké, někdy se mi pletou slova, jak vidíte. Někdy si nemůžu vzpomenout, nemám to tak v hlavě, ale už je to lepší.“

Jak vás přijali noví spoluhráči?

„Výborně, já jsem spíš tišší typ, takový stydlivější. Dosud jsem znal jen Radima Zohornu, Honzu Štencela a Karla Vejmelku z reprezentace.“

Už víte, s kým budete nastupovat v útoku?

„Teď jsem hrál s Nahecem (Lukášem Nahodilem) a Alexem Malletem, takže možná s nimi.“

Co čekáte od extraligy?

„Hraje se v ní techničtější, pozičně vyspělý hokej. Je tady spousta výborných hokejistů z NHL, KHL, švédské nebo švýcarské ligy.“

Stihl jste ji sledovat na dálku?

„Když jsem byl v Americe, tak ne. Ale teď jsem sledoval úvodní zápasy, jak hrají soupeři, jak hraje Kometa.“

Co jste říkal na hru svého nového klubu?

„Hraje hodně poziční hokej, disciplinovaný. Bylo vidět, že mají výborné hráče, bilance 3-1 je na začátku sezony výborný výsledek. Musíme na to navázat, vyhrávat dál.“