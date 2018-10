Vondrka se rozjel, Dynamo rozpálil třemi body. Neztrácel jsem víru, řekl

Bude spolupráce s Jakubem Klepišem tedy klapat?

„Moc nám to spolu předtím nešlo, ale řekli jsme si, že to ještě zkusíme a bylo to dobrý. Mohlo by to nastartovat nějakou naší delší spolupráci.“

Zápas jste odstartovali dvěma góly v přesilovce, které vám předtím moc nešly. Jak to padlo?

„Při prvním gólu tam byl Berny (David Bernad) sám a výborně vystřelil. Výbornou práci odvedli dva kluci před brankou – Palo Skalický a David Šťastný, protože stínili gólmanovi, ten nic neviděl a propadlo to tam. Na druhý gól Klépy (Jakuba Klepiše) jsem nenahrával já, to tam spletli (ještě po konci zápasu byl veden u druhé asistence). Říkal jsem to už rozhodčím, že to dával rovnou Palo z buly na Bernyho a ten to posouval Klépovi. Takže v tom jsem prsty neměl. Samozřejmě jsem hrozně rád, že jsem dal gól, že jsem pomohl mančaftu, že jsme vyhráli. Body jsou jenom plus.“

Urputný souboj jste rozsekl na začátku třetí třetiny gólem v oslabení. Jak se to tam seběhlo?

„Přiznám se, že jsem tam šel trošku na risk. Snažil jsem se to chytit a Sejčkovi (Petru Sýkorovi) to asi nějak skočilo, nebo chtěl dát nějakou citovku, žabičku, a nezvedlo se mu to. Tak jsem mu to chytil a byl tam.“

Byl to jeden z těch snadnějších gólů ve vaší kariéře?

„Tak stejně jsem potom jel na gólmana, takže to úplně snadný nebylo.“ (usměje se)

Čekání na gól ale bylo asi delší, než jste čekal.

„Bylo no… Jsem hrozně rád, že mi to tam padlo. Byla to důležitá trefa, pomohl jsem mančaftu. I když to bylo hodně zápasů, tak jsem neztrácel víru. Věřil jsem, jsem prostě optimista.“

Na startu sezony jste říkal, že se rozjíždíte pomaleji. Teď už jste rozjetý?

„Věřím tomu, proti Pardubicím se mi hrálo dobře.“ (usměje se)

Ve třetí třetině z toho bylo ale ještě pořádné drama. Odstartoval emoce nešetrný zákrok Jakuba Orsavy na Jacoba Cardwella?

„Abych se přiznal, tak jsem to neviděl, zrovna jsem šel střídat a sedal jsem si. Ani jsem nevěděl, kdo to udělal. Samozřejmě, že se to zdramatizovalo, hráli jsme hodně v oslabení a byly to zbytečné nervy. Mohli jsme z toho dostat góly a zápas mohl být úplně jinej. Jsem strašně rád, že jsme to ubránili a že jsme vyhráli.“

Byly klíčem k výhře speciální týmy na přesilovky a oslabení?

„Pardubice nehrály přesilovky špatně, ale my hráli oslabení fakt dobře. Každý jsme plnili, co jsme měli a měli jsme i štěstí, ale to k tomu prostě patří. Zvládli jsme to a potom si to už pohlídali a Prochy (Martin Procházka) dal ten čtvrtej gól, který to uklidnil.“

V utkání jste schytal i pořádnou ránu hokejkou do obličeje od Petra Čáslavy. Zuby vydržely?

„Snad to bude dobrý. Jsem strašně rád, že mi nevypadly zuby, protože to byla rána. Mám tam velikou díru a teď akorát půjdu na šití. Mám to rozseklý.“

Po propadáku v Liberci (3:8) jste předvedli úplně jiný výkon. Co se dělo v kabině během týdne?

„V Liberci jsme nastoupili po dvou výhrách, jakože to půjde samo, dali jsme gól na 1:0, pak jsme s nimi začali hrát hokej nahoru dolů, oni nám dali tři, čtyři góly a už bylo po zápase. Už jsme to vypláchli z hlav, řekli jsme si, že nad tím nebudeme přemýšlet. Nějaké věci jsme během týdne změnili a přineslo to ovoce.“

Oproti minulé sezoně se změnily pozápasové děkovačky. Koho to byl nápad?

„Byl to takový impulz. Shodli jsme se s vedením, že bysme to měli změnit. Nevím, jaká byla děkovačka minulý rok, ale kluci říkali, že to bylo takový nijaký. Tak se to prostě změnilo a myslím si, že se to všem líbí. Je to fajn.“

Už před sezonou padaly hlasy, že přicházíte i kvůli tomu, abyste trochu probral kabinu, vnesl do ní pozitivní atmosféru. Jak si zatím v tomto ohledu stojíte?

„Snažím se to povzbuzovat, protože během zápasu je někdo skleslej, nebo se někomu něco nepovede. Chce to tým povzbudit, nějak ho nažhavit, protože během zápasu se dostane do takovýho monotónního tempa, kdy to chce trošku změnit, aby se něco stalo. Snažím se kluky k tomu nějak nabádat a jsem rád, že se to teď povedlo a bude to snad dobrý i do budoucna.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:24. Bernad, 17:38. Klepiš, 41:20. Vondrka, 58:07. Martin Procházka Hosté: 16:30. Mandát, 24:18. Vondráček Sestavy Domácí: Krošelj (Kantor) – Bernad, Pláněk, Němeček, J. Říha, Dlapa, Kurka, T. Voráček – Orsava (A), Žejdl, Šťastný – Martin Procházka, Klepiš (C), Vondrka (A) – Pacovský, P. Musil, Skalický – Pabiška, T. Knotek, P. Kousal. Hosté: Kacetl (Klouček) – Budík, Čáslava, Hrabal, Holland, Cardwell, Wishart, Trončinský – Rolinek (C), Bubela, Vondráček (A) – T. Svoboda (A), Marosz, Treille – Mandát, Poulíček, P. Sýkora – Koffer, Dušek, M. Kratochvíl. Rozhodčí Pešina, Horák – Ondráček, Špůr Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 3 002 diváků