Prokletí Boleslavi: 16 proher v Liberci za sebou! V kabině se o tom nemluví

Je to regionální derby. Liberec a Mladá Boleslav, to už nějaký ten pátek nejde moc k sobě, fanoušci obou táborů se nesnáší. Nebylo tomu tak vždy, ostrá rivalita začala v baráži 2013. V rozhodujícím vzájemném duelu vyhráli Bílí Tygři 2:0 a udrželi se v extralize, zatímco Boleslav si musela s postupem ještě rok počkat.

Větší averzi k soupeři mají v Mladé Boleslavi, Liberec rivalitu až tolik neřeší. Možná i proto, že ve vzájemných duelech má výrazně navrch. Z 41 zápasů v nejvyšší soutěži slavili v 31 případech. Nedělní výhra Liberce 8:3 navíc byla už 16. v řadě na domácím ledě, což je v celé extralize celkem unikum.

„S Boleslaví je vždycky skvělá atmosféra, lidi derby baví a je to takový trošku vyhecovanější. Možná to je i tím, že v Boleslavi jsou kluci z Liberce a naopak, má to takový větší náboj. My se na derby dokážeme trošku hecnout a zatím to patří nám. Doufám, že to udržíme co nejdéle,“ usmíval se po posledním skalpu útočník Michal Bulíř.

Z 16 proher v řadě bylo 12 v základní části, dvě v semifinále 2016 a dvě v již zmíněné baráži. Pětkrát vybojovala Boleslav alespoň bod (3x prohrála v prodloužení, 2x na nájezdy), celkové skóre v černé sérii má 30:64. Poslední výhra se datuje na 18. listopadu 2010 (6:0), ze současného kádru si ji pamatují pouze útočník Lukáš Pabiška a asistent trenéra Boris Žabka, který v té době ještě hrál.

„Kdybychom věděli, čím to je, tak se to asi nějak změní,“ nedokázal útočník Pavel Musil najít důvody takové bilance. „Je to derby, tak já nevím, jaká větší motivace by tam měla být, možná jen nějaký play off nebo něco takového. Derby je v extralize docela výjimečný, nehraje se to každé kolo. Nevím, co k tomu mám říct.“

O negativní bilanci v Home Credit Areně se podle Musila v šatně moc nemluví. „Od minulé sezony se tohle už vůbec neřeší. Každý to ví, možná už i noví kluci. Pár dní předtím určitě něco proběhne, ale že by se to nějak řešilo, to ne. Už je z toho taková ponorka, že to všichni vědí, ale nahlas se to neříká,“ dodal Musil.

Své o tom ví i Radan Lenc, který v létě zamířil z rodné Mladé Boleslavi právě do Liberce. Při prvním startu proti bývalému klubu dal hned gól a připsal si nahrávku. „Je hrozný tady hrát jako soupeř. Asi vím, jak se cítili po tom, když tam přibývaly góly. Je to těžký…“ litoval trochu své někdejší spoluhráče.

Další vzájemný duel v Liberci se odehraje 4. ledna, to už bude více jako osm let od poslední výhry Bruslařského klubu na ledě Bílých Tygrů. Zlomí se prokletí?

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:24. J. Vlach, 16:10. Bulíř, 19:11. Bulíř, 31:45. J. Vlach, 39:12. Redenbach, 39:30. M. Kvapil, 40:57. Lenc, 52:58. Valský Hosté: 03:27. Žejdl, 49:51. P. Musil, 57:38. Orsava Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Stříteský, Derner, Doherty, Šmíd (A), Havlín, Ševc – L. Hudáček, P. Jelínek (C), L. Krenželok – Lenc, Bulíř (A), M. Kvapil – Valský, Redenbach, Ordoš – Teplý, Lakatoš, J. Vlach – Jeník. Hosté: Krošelj (21. Kantor) – Bernad, Hanzlík (C), Pláněk, Němeček, Kotvan, Dlapa, Kurka – Klepiš, Žejdl (A), Orsava – Vondrka, Skalický, Pacovský (A) – Látal, P. Musil, Šťastný – Martin Procházka, Najman, Pabiška. Rozhodčí Hejduk, Svoboda Roman – Svoboda Jiří, Rampír. Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 6 112 diváků