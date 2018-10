Geniální obrat Liberce vedl střelec Bulíř: Hnala nás obrovská víra

Video k článku 720p 360p REKLAMA Liberec - Olomouc: Neuvěřitelné! Druhý gól ve vlastním oslabení obstaral Bulíř, vyrovnáno 3:3 VŠECHNA VIDEA ZDE

Dva góly ve vlastním oslabení a ještě v závěru zápasu… To se jen tak nevidí.

„Byla to divočina. Prohrávali jsme 0:3 a dokázali jsme výsledek otočit nezvyklým způsobem. Vyloučení nám místo toho aby uškodilo, pomohlo. Ukázali jsme obrovského týmového ducha. Všichni chtěli a hlavně všichni věřili, že je dost času na to zápas otočit.“

Je to rarita. Zažil jste to někdy?

„Dva góly v oslabení jsem už asi zažil, ale aby to bylo takhle rychlé a ještě za stavu 1:3… To určitě ne. Ukázala se naše strašná síla a víra v to, že dokážeme srovnat.“

Čím to bylo, že nakonec srovnání přišlo v oslabení?

„Bylo to 1:3 a řekli jsme si, že prostě musíme riskovat. Chtěli jsme střílet a procpat se před beky. Nakonec nám to vyšlo, u druhého gólu jsem měl prostor na pravé ose, zkusil jsem vystřelit a padlo to tam.“

V prodloužení už byla asi psychická výhoda na vaší straně, že?

„Určitě bylo znát sebevědomí ze srovnání. Na druhé straně naopak panovalo zklamání. Olomoučtí si mysleli, že budou mít tři body, ale vzali jsme jim je. To oslabení nám pomohlo a v prodloužení už jsme byli na koni.“

Do zápasu jste nevstoupili vůbec dobře. Prohrávali jste už 0:3.

„Upřímně vůbec netuším, čím to bylo. Nedokážu si to vysvětlit. Dostali jsme první gól a nevycházelo nám to, co jsme chtěli. Hra nebyla tak bídná na výsledek 0:3, nicméně něco jsme si před třetí třetinou řekli. Dali jsme do výkonu ještě víc bojovnosti a ukázali jsme, že zápasy umíme srovnávat.“

Vy osobně máte další dva góly, dohromady jste jich vstřelil už deset. Díky čemu vám to tak pálí?

„Mám kolem sebe strašně dobré lidi. Ať už to je tady na aréně v kabině, nebo doma. Všichni mě podporují a hraji hrozně uvolněně. Mám ve hře sebevědomí, což mi hrozně pomáhá.“

Hráli jste druhý zápas ve dvou dnech. Byla příprava nějak rozdílná oproti klasickému programu?

„Říkali jsme si, že to je režim jak v play off. Připravovali jsme se na to podobně jako na vyřazovací boje. Každopádně režim jsme měli dobře nastavený už od sobotní rána. Každý si udělal to, co potřeboval. Někdo šel na led, někdo regeneroval. Příprava byla výborná, takže v tom žádný problém nebyl.“

