Dres za 500 utkání a hattrick! Rád přidám dalších pět set, smál se střelec Zaťovič

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:40. Zaťovič, 18:44. Mueller, 26:18. Zaťovič, 47:51. Mueller, 55:04. Zaťovič Hosté: 03:19. Podlipnik, 27:15. Flek, 48:03. Flek Sestavy Domácí: Langhamer (Vejmelka) – Mikuš, O. Němec (A), Gulaši, Štencel, Malec (A), Bartejs, Barinka – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller – Plášek ml., Hruška, Kašpar – L. Horký, R. Zohorna, Karabáček – Dočekal, Köhler, Mallet. Hosté: Závorka (F. Novotný) – Kovačevič, Šenkeřík, M. Rohan, Podlipnik, Sičák (A), L. Vágner, Šafář – T. Rachůnek, Balán (A), Flek – T. Mikúš, R. Vlach, O. Beránek – Lapšanský, Skuhravý (C), Gorčík – Stloukal, Kverka, Kohout. Rozhodčí Hejduk, Obadal – Hlavatý, Hanzlík. Stadion DRFG arena Návštěva 7008 diváků

Z dosavadních osmi utkání má Zaťovič na kontě šest branek, v extraligovém pořadí se drží na děleném druhém místě. Při zmínce o reprezentační formě však zkušený forvard sklopil oči. „Šest gólů je asi dost. Ale reprezentace? Podle mě ne. Nevím, uvidíme,“ usmíval se.

Pokud by o něm kouč Miloš Říha skutečně uvažoval, tak nejlépe ve dvojici s Petrem Holíkem, dvorním nahrávačem Komety, jenž má po nedělním duelu na kontě gól a osm asistencí. Právě útočná chemie, kterou doplňuje Američan Peter Mueller, zařídila Kometě proti Karlovým Varům všech pět branek.

„Holas patří mezi top pět centrů v Česku, takové každý tým hledá. Je šikovný, vymýšlí různé kličky a hraje hodně na puku. My jsme rádi, že ho máme v Brně, zatím to šlape. Peter to tam sype, ale dnes i parádně nahrával, je to komplexní hráč,“ chválí Zaťovič své parťáky.

Útočná trojice spolu poprvé nastoupila již v přípravě, formu si pak přenesla i do extraligy. Produktivitu prvního brněnského útoku pak ale na tři utkání poznamenalo výpadek Muellera. „Příprava nám vyšla, hráli jsme docela dobře, začátek sezony docela taky. Peter pak ale onemocněl, trošku nám spadla mezihra a dávali jsme se dohromady,“ líčí Zaťovič.

Duel proti Varům ukázal, že první útok Komety už je na původní úrovni, ne-li výš. Dvěma brankami se pod výhru podepsal Mueller, zbylé tři trefy obstaral Zaťovič.

Čepice létaly na led, střelec si užíval ovace tribun. Proti Varům, kde strávil deset sezon, navíc v jubilejním pětistém utkání v extralize. „Znám výborně gólmana (Tomáše Závorku). Chudák mi po zápase říkal, že se modlil, abych mu nedal gól. A já mu dal tři, tak byl zklamaný,“ smál se Zaťovič. „Ale já jsem rád za každý hattrick, bohužel pro Vary to bylo proti nim.“

Tématem bylo po utkání i 500 odehraných utkání v nejvyšší soutěži. „Pořád se cítím mladě, byť pro některé už asi nejsem. Rád přidám klidně dalších pět set, ale uvidíme, jestli bude zdraví a jestli mě někdo bude chtít,“ vyhlíží 33letý útočník další pětistovku.

