Duda po prohře Chomutova: Jsem tady, abych udělal rozdíl. Nedopadlo to

Góly Domácí: 14:41. Wishart, 39:12. Treille, 39:40. Wishart, 43:59. Dušek, 56:37. Mandát Hosté: 20:55. Huml, 25:34. V. Růžička, 29:38. V. Růžička Sestavy Domácí: Kacetl (Klouček) – Trončinský, Wishart, Hrabal, Budík, Miromanov, Čáslava, Holland – Vondráček, Bubela, Rolinek (C) – Treille (A), Marosz, Kusý – P. Sýkora (A), Poulíček, Perret – Mandát, Dušek, T. Svoboda. Hosté: Š. Lukeš (Stezka) – Jank, Mrázek, Štich, Knot, Dietz, Valach, Blaha – Sklenář, V. Růžička (A), Duda – Tomica (C), Huml (A), Marjamäki – Koblasa, Klhůfek, Skokan – A. Dlouhý, Vantuch, J. Stránský. Rozhodčí Jeřábek, Veselý – Kis, Lhotský Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA Návštěva 7085 diváků

Chomutovský trenér Vladimír Růžička pro Radka Dudu nachystal místo v prvním útoku. Vedle sebe měl Vladimíra Růžičku mladšího, který vstřelil v Pardubicích dva góly a Jakuba Sklenáře. Duda se do statistik zapsal jednou asistencí. Nakonec musel kousat to samé, co jeho noví spoluhráči sedmkrát před ním. Porážku. Už zase. Tentokrát přišla v zápase, kde Piráti vedli 3:1.

Nezhořknul návrat do extraligy?

„Takovej je život. Všichni bychom chtěli vyhrávat, ale nejde to. Byli jsme brutálně potrestáni za každou chybu a naše situace není lehká. Takhle to bohužel chodí, když je tým dole. Je potřeba pracovat, hrát co nejjednodušeji. Když pak přijde přesilovka, kdy máte šanci něco udělat, musíte z toho udeřit. My měli pětiminutovou na konci a neudělali jsme nic. Hokej už je vymyšlenej, jde o to, abychom dělali hlavně ty základní věci.“

Přitom rozjeté jste to měli v Pardubicích skvěle, Chomutov vedl 3:1. Sesypali jste se?

„Byl to přesně zápas pro nás, jakým bychom se dostlali nahoru, kdybychom ho udělali. Ale ty chyby... Pár jich uděláte, soupeř vás potrestá a je po všem.“

Přišel jste z jiného prostředí. Byly v kabině o druhé přestávce, před kterou Pardubice během 29 sekund váš náskok smazaly, hlavy dole?

„Neviděl jsem hlavy dole, nemyslím si to. Budu se opakovat, ale uděláte v systému dvě drobné chyby, třeba špatně stojíte a skončí to v brance. Myslím, že jsme odehráli dobrej zápas. Jenom pak detaily dělají rozdíl.“

Osm porážek v řadě je dost depresivní číslo. Máte recept, jak ho neřešit?

„Máme další zápas, v týdnu se na něj musíme připravit a hlavně pinknout do přesilovek. Co říkají kluci, dostáváme z nich góly. Musíme mít jasný zajetí, potřebujeme hlavně makat. Tohle nejde tak, že si to jenom nakreslíme na tabuli, nepůjde to samo.“

Vy jste se po víc jak dvou letech v extralize cítil jak?

„A víte, že dobře? Mám skvělýho centra v Růžovi, Sklenda (Sklenář) tam lítá, na mně jenom je, abych si připravil nohy s nimi jezdit. Měl jsem v zápase spoustu šancí. Jsem tady od toho, abych udělal rozdíl, a bohužel jsem ho neudělal. Takže zápas jde za mnou. Přišel jsem klukům pomoci a nepomohl. Je to škoda.“

Chuť něco udělat na vás byla vidět, 39 let by vám asi nikdo nehádal. Je velkou motivací ukázat, že na extraligu pořád máte?

„Už to mám za pár, až brusličky pověsím na zeď, chci, aby za mnou bylo něco vidět a organizace, kde jsem působil, na mě vzpomínaly v dobrým. Ať dělám cokoliv, kladu si jako sportovec ty největší cíle. Není tady prostor na průměrné lidi, musíte chtít nejvíc. Mám dvě děti, chci jim jít příkladem, aby v životě dělaly věci naplno, aby viděli, že je táta řízek.“

Síly vám nedocházely?

„Budete se divit, ale řekl bych, že první liga je rychlejší. Když tam lítáš s mladejma klukama... Posledních pět zápasů jsem měl kolem sebe spoluhráče, kterým bylo osmnáct a to byl fičák. Kluci v Benátkách mě perfektně připravili a děkuju jim. Reprezentuju teď i je, Bílí Tygři mají skvělou organizaci. Reprezentuju i druhou německou ligu, lidi třeba aspoň trochu otevřou oči a uvidí, že tady kousek za hranicemi se hraje dobrá liga.“

Plánujete v extralize vydržet celou sezonu?

„Jsme domluveni na dva měsíce a uvidíme, jak to bude vypadat. Nemá cenu předbíhat. S Vláďou Růžičkou se vždycky férově domluvíme, co a jak.“

Naposledy jste pod ním hrál před necelými 11 lety. Změnil se nějak?

„Změnil.“ (usměje se)

Po zápase se klepaly stěny, mně to moc nepřijde...

„Tohle zůstane pořád, je temperamentní, hokej prožívá. Změny na něm ale vidím, jen si je nechám pro sebe. Je pěkný ho pozorovat v akci, jestli jednou budu chtít v téhle práci pokračovat, je pro mě velká škola to zase vidět živě.“

