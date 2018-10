SESTŘIHY: Litvínov skolil Hradec a vrátil se do čela. Zlín zaskočil Spartu

Berani vyhnali Machovského poprvé z branky

Zlín se od začátku utkání prezentoval aktivní hrou a zaměstnával brankáře Machovského. Hosté si díky nedisciplinovanosti sparťanského obránce Košťálka zahráli i dvě přesilové hry. Při druhém vyloučení navíc Košťálek vedle dvou minut inkasoval desetiminutový osobní trest za vražení na hrazení. Přestože Berani většinu času drželi Pražany v jejich obranné třetině, skórovat nedokázali. Útočník Ondráček nepřekonal brankáře Machovského ani tváří v tvář.

Hosté se za aktivitu přece jen dočkali branky. Osm vteřin před koncem první třetiny útočník Fryšara střelou z první z mezikruží otevřel skóre.

Zkraje druhé části mohl srovnat Kumstát, jenže zblízka na Sedláčka nevyzrál a Sparta za promarněnou šanci pykala. V početné vřavě hráčů kolem sparťanského brankoviště se nejlépe zorientoval hostující forvard Popelka a zvýšil na 2:0 pro PSG.

Dvoubrankové vedení vydrželo Beranům 31 vteřin. Rovněž Sparta předvedla potřebný důraz před brankovištěm a útočník Beran snížil. Domácím se povedlo překonat Sedláčka ještě jednou, ale Košťálek dostal puk do branky úmyslně rukou a gól tak nemohl být uznán. Nejblíže k vyrovnání byla Sparta v 33. minutě: Forman vystihl v útočné třetině rozehrávku Zlína a přihrál Pechovi, jehož střelu do odkryté branky vyrazil Sedláček do ochranné sítě.

Hostům znovu výborně vyšel závěr třetiny. Fryšara od levého hrazení nabil Poletínovi na střelu bez přípravy a čtvrt minuty před druhou přestávkou musel Machovský lovit puk ze sítě již potřetí.

V poslední části stanovil Zlín konečné skóre díky dvěma využitým přesilovkám. Nejdříve se trefil Ondráček a po něm Herman, který Machovského vyhnal z branky. Zbytek duelu dochytal Honzík. V samém závěru se ještě na ledě strhla bitka, která ale nemohla nic změnit na výsledku.

Ohlasy trenérů

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "Chtěli jsme navázat na tři body z Olomouce. První třetinu jsme byli malátní, spíš jsme přenechali aktivitu soupeři. Od druhé třetiny jsme měli plán, že se z toho oklepeme a začneme hrát náš aktivní hokej. Bohužel jsme hned inkasovali. Za stavu 2:1 pro Zlín rozhodl neproměněný nájezd dvou našich hráčů. Určitě bychom se vrátili do zápasu. Soupeř byl lepší a výsledek asi odpovídá."

Robert Svoboda (Zlín): "Podařilo se nám navázat na výkon z posledního zápasu s Plzní, kdy jsme hráli dobře, ale nebodovali jsme. Dneska se nám podařilo udržet hru celý zápas podpořenou výborným Kubou Sedláčkem v bráně a úspěšností v produktivitě. Rozhodující moment byl asi ve druhé třetině, kdy po naší hrubé chybě měli domácí šanci dva na nikoho. Třetí branka na konci druhé třetiny nás povzbudila v tom, že máme velkou šanci tady uspět. Mrzí mě, že utkání skončilo nesmyslnou zákeřností na konci a udělalo to kaňku na celkem pěkném zápase."

Smoleňák se rozloučil s Hradcem porážkou

Domácí nastoupili bez útočníka Juraje Mikúše a stejně jako v pátek proti Třinci s forvardem Michalem Trávníčkem v obraně, ale kapitán Vervy se od druhé třetiny vrátil zpět do útoku. Za Mountfield ještě hrál naposledy před odchodem do švýcarského celku Rapperswil-Jona forvard Radek Smoleňák.

Hned v úvodu za domácí nebezpečné vypálil Hunkes a dorážel Petružálek, ale Maxwell si poradil. Na druhé straně prověřil Januse Cingel. Potom zase hrozil Litvínov. Nejdříve si americký gólman Mountfieldu poradil se střelou i dorážkou Strejčka a ve čtvrté minutě mu pomohla po Hüblově ráně horní tyč.

Před polovinou úvodní třetiny nabídli Rosandič a Linhart svými fauly domácím na 95 vteřin přesilovou hru pěti proti třem, jenže ti ji nevyužili. Do největší šance vyslal Hübl Petružálka, ale Maxwell zasáhl u levé tyče betonem. Bezbrankový stav nezměnila další přesilovka Litvínova během trestu Radovana Pavlíka ani početní výhoda hostů při Havelkově pobytu na trestné lavici.

Do vedení se dostali ve 24. minutě Východočeši. Po spolupráci s Radovanem Pavlíkem se dostal na pravé straně za obranu domácích Cingel a střelou na vzdálenější tyč otevřel skóre. Odpovědět se snažil při následném náporu Vervy Petružálek.

Na druhé straně mohli zvýšit Filip Pavlík a Koukal. Litvínov přečkal oslabení při Hüblově trestu a následně nebezpečně vypálil z mezikruží Černý. Domácí se dočkali ve 37. minutě, když se po Myšákově přihrávce trefil z levého kruhu přesně k protější tyči Lukeš.

Po Cingelově faulu z konce druhé třetiny a Cibulskisově trestu za zdržování hry po vyhození puku mimo hřiště hráli domácí 37 sekund v pěti proti třem. Než se stačil Cingel po návratu z trestné lavice zapojit do hry, dostal domácí do vedení přesnou střelou z pravého kruhu Hübl.

Smazat ztrátu mohl Koukal, ale domácí odolali. Pět minut před koncem šel pykat domácí Ščotka, ale i v oslabení se Litvínov ubránil. Stav se nezměnil ani v závěrečné hře hostů bez gólmana.

Léčba Dudou nezabrala

Chomutov nastoupil proti Pardubicích s čerstvou posilou Dudou na křídle prvního útoku, ale v první třetině to na žádné velké obrození ze strany Pirátů nevypadalo. V úvodu Sýkora nepotrestal špatnou rozehrávku Lukeše, na druhé straně promarnil dobrou možnost osamocený Koblasa. První gól padl v 15. minutě, kdy se střelou přes obránce prosadil poprvé Wishart.

Zatímco první dějství místy spíše uspávalo, druhé bylo zcela o něčem jiném. Už po 55 vteřinách srovnal střelou do horního roku branky Huml a odstartoval povedenou pasáž Chomutova. Ve 26. minutě totiž Růžička objel branku, počkal si na pohyb Kacetla a střelou nad rameno otočil skóre. Tentýž hráč dal ještě před polovinou zápasu hostům dvoubrankové vedení, když při přesilovce pohotově tečoval Štichovo nahození.

Růžička mohl dokonce završit čistý hattrick, ale jeho další pokus zastavila horní tyč. A to se následně ukázalo jako důležitý moment, protože Dynamo v poslední minutě druhé třetiny dvěma slepenými brankami srovnalo. Nejprve Treille střelou zblízka zužitkoval přesilovku, po 28 vteřinách pak svým druhým gólem v zápase vyrovnal Wishart.

I Dynamu se však podařil obrat ve skóre. Ve 44. minutě se při přesilovce trefil na zadní tyči nehlídaný Dušek. Zápas viditelně nabral na tempu a další srovnání stavu měl na hokejce Duda, jenže Kacetla neprostřelil. Po faulu Trončinského dostali Piráti k dispozici pětiminutovou přesilovku, ale pardubickou branku pořádně neohrozili, navíc gólem z protiútoku definitivně rozhodl Mandát.

Kometa - Karlovy Vary 5:3

Třinec - Vítkovice 4:2

