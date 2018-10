Šok i dojetí na extralize, fanoušek žádal o ruku v dresu rivala. Uspěl?

Požádat o ruku na hokeji? Stává se. Ale požádat o ruku fanynku největšího regionálního rivala? A ještě na jeho půdě? Jan Minarčík se toho nebál. „Napadlo nás to na vítkovickém zápase tři týdny zpátky, když jsme hráli proti Spartě,“ vzpomíná Minarčík. „Bavili jsme se o tom s kámošema, jak to udělat, vymyslet. Nechtěl jsem nějaké takové ty akce u krbu a kámoše napadlo, co na hokeji? To není špatný nápad. A nejlepší by to bylo s Třincem...“

Hned se díval, kdy se hraje nejbližší derby. V neděli 7. října. „Bohužel se nehrálo doma, ale i tak jsem se domluvil s marketingovým ředitelem třineckého klubu, jestli by to šlo. Tak jsme to spáchali.“ Přítelkyně Klára prý neměla do poslední chvíle tušení, co se bude dít. Když si její přítel vzal o reklamní přestávce za nerozhodného stavu 1:1 od komentátora mikrofon, nechápala.

Nechápali ani třinečtí fanoušci. Minarčík byl totiž oblečený do vítkovického dresu. Ještě nezačal mluvit a už se hromově pískalo. „Měl jsem hroznou trému, musel jsem si před tím dát tak šest piv, abych to ustál,“ směje se Minarčík. „Klárka byla dojatá, koukala a vůbec nechápala, co se děje. Byly i slzy, ale ustála to.“

Když zaznělo ano, přetáhl si Minarčík přes vítkovický dres třinecký. Takže je jasné, kdo bude doma šéfovat? „Jo, je to sranda,“ usmívá se ctitel. „Třinecký dres jsem měl domluvený s třineckým ředitelem. Nebyla to vyloženě podmínka, ale tak jako naznačil, že by to mohlo být dobré. Neodporoval jsem, protože jsem chtěl jít za nápadem, aby to všechno klaplo. Dres mi nakonec půjčil Klárčin bratranec, on je velký Třinečák. Ale já dál fandím Vítkovicím, na tom se nic nemění.“

