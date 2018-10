Martynek po osmi letech skóroval za Třinec, Baranka mu „střelku“ zlomil

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:46. Martynek, 33:21. Hrňa, 44:37. Gernát, 59:58. Adamský Hosté: 10:15. P. Zdráhal, 59:34. P. Zdráhal Sestavy Domácí: Hrubec (Hamerlík) – Gernát, Krajíček (C), Galvinš, D. Musil, M. Doudera, Matyáš – Chmielewski, Marcinko, Martynek – Adamský (A), Cienciala, Svačina – Kofroň, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Dravecký (A), Hladonik, Rudovský – Hrňa. Hosté: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (C), de la Rose, D. Krenželok, Šidlík, Hrbas, Baranka (A) – Szturc (A), Lev, Schleiss – Dej, Mahbod, Pytlík – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Kucsera, Š. Stránský, P. Zdráhal. Rozhodčí Mrkva, Šír – Tošenovjan, Ganger Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400) Návštěva 4 844 diváků

Jak jste si užil první gól po návratu z Litvínova?

(usmívá se) „Loni jsem něco odehrál, ale to jsem jenom zaskakoval, byl jsem po zranění a nebylo to ono. Necítil jsem se až tak. V této sezoně mi dal trenér Varaďa úplně jinou pozici, mám na ledě mnohem více času. Nechtěl jsem tu být jenom do počtu a jsem rád, že to tam spadlo tak brzy. Protože ať chcete nebo ne, tak na to, že nemůžete dát gól, myslíte. Za to jsem nesmírně rád.“

Jak byste tu svou trefu popsal? Kus práce za bránou odvedl Aron Chmielewski, souhlasíte?

„Aron na sebe výborně nalákal hráče, dal to výborně před bránu a myslím, že to Bartošák ještě hokejkou tečoval. Šlo jen o to, to zvednout. Povedlo se mi to bekhendem.“

Za čtyři minuty vám pak Baranka při přesilové hře ránou pukem hokejku zlomil. Neleknul jste se, že jste přišel o „střelku“?

„Radegast index dobrý. (usměje se) Na to jsem taky hned myslel, že jsem přišel o gólovou hokejku, ale nevadí, jedeme dál.“

Třinec - Vítkovice: Martynek bekhendem překonal Bartošáka a poslal domácí do vedení 1:0 720p 360p REKLAMA

Za chvíli jste měl další šanci, jeli jste v přečíslení a přestřelil jste...

„Jo, v první třetině jsme mohli vést klidně o dva góly. Měli jsem to na dva nula, pak dal Marci (Marcinko) tyčku. Do zápasu jsme vstoupili aktivně a když jdeme do brány, tak ty šance tam byly. Oni dali takové dva šťastné góly po trmách vrmách. Jinak jsme zaslouženě vyhráli.“

Porazili jste Litvnínov i Vítkovice, cítíte, že se Třinec zvedá?

„Měli jsme dva těžké zápasy teď a jsme za ty body ohromně rádi. Chtěli jsme body potvrdit před našimi diváky v derby. Máme šest bodů, je to parádní a musíme jít dál. Myslím, že bojovností a nasazením by se to mohlo pomalu zvedat. Dali jsme poprvé v sezoně více jak dva góly, to nám chybělo, takže jsme obrovsky spokojení. A co prošlo, to výborně Šimi (Šimon Hrubec) podržel.“

Třinec - Vítkovice: Martin Adamský orazítkoval 3 body gólem do prázdné brány, 4:2 720p 360p REKLAMA

Třinec - Vítkovice: Patrik Zdráhal zakončil rychlou akci a zdramatizoval závěr utkání, 3:2 720p 360p REKLAMA