Šindler: Vlachův gól byl uznán správně, neměla platit branka Sparty

Byl gól Romana Vlacha do sítě Sparty uznaný správně?

„Jednoznačně. Měl platit, byl uznaný správně. V rámci toho, jak jsou u nás nastavená měřítka pro posuzování gólů bruslí, byl verdikt přesný. Situace to byla každopádně sporná, lehký pohyb nohou tam byl. Zcela jasně se jedná o úmyslný pohyb. Ve výkladu je však zmíněno jako nedovolené pouze zjevné kopnutí, prostě evidentní placírka s cílem dosáhnout gólu.“

Linii pro uznání nebo neuznání, ale přesto vidím hodně tenkou. Vlach věděl, co dělá, puk do sítě patičkou usměrnil vědomě.

„To máte pravdu, ale jakékoli úmyslné usměrnění je pořád dobrý gól. Pokud hráč úmyslně nastaví brusli, je to v pohodě. V tom, že to dělá cíleně a vědomě není problém. Jedná se pouze o jasné, zjevné kopnutí.“

Sparťané po zápase říkali, že byli přesvědčení o tom, že gól platit nebude.

„Logicky, jak jsem říkal, bylo to sporné. Sparta má tendenci to pořád srovnávat s loňskou chybou, která ji poškodila. To ale není žádné měřítko. Tehdy se stala chyba, omluvili jsme se a nejde nastavovat, že tehdy to bylo tak a teď je to jinak.“

Na mistrovství světa či Euro Hockey Tour by však takový gól neplatil, viďte?

„Neplatil, v žádném případě. IIHF přijala pravidlo, které góly bruslí prakticky zrušilo. Tam se neuznává ani nastavení brusle. V Česku máme výjimku, která drží v platnosti staré znění pravidla.“

Takže videorozhodčího za přesné rozhodnutí pochválíte?

„Rozhodně. Rozhodčí ale určitě nepochválíme za chybně uznaný pátý gól Sparty.“

Máte na mysli počínání Lukáše Pecha v brankovišti soupeře?

„Přesně tak. Pech nebyl nikým atakovaný, nikdo ho do brankoviště nenatlačil. Šlo o jednoznačné nedovolené bránění brankáři. Strčil do něj a gólmana to evidentně ovlivnilo při zákroku. Také proto pak nemohl na dorážku Formana dobře zareagovat. Pokud by v lize byla zavedená coach challenge, hosté by si ji podle mého vzali a gól by neplatil.“

