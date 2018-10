Vlachův gól bruslí? Byli jsme si jistí, že nebude platit, řekl Vrána

V neděli byli skoleni dvěma góly před ochodem do šatny, v úterý je ale postavila opět na nohy trefa po příchodu ze šatny. Sparťané si po pětigólovém domácím výprasku od Zlína spravili chuť proti lázeňskému městu. K vítězství nad karlovarskou Energií vedla dlouhá hrbolatá cesta, Pražané ji však zvládli a nakonec došli k úspěšnému cíli. O vítěznou branku se v první minutě třetí třetiny postaral útočník Petr Vrána.

Zlínu jste podlehli také kvůli dvěma inkasovaným gólům do šatny. Proti Karlovým Varům jste však zařídil vítěznou branku ze šatny. Trochu paradox, nemyslíte?

(usmívá se) „To ano. Když dostanete dvakrát gól před koncem třetiny, tak to není vůbec dobře. Určitě nás tím Zlín trochu srazil. Proti Varům jsme měli skvělý start. Ve třetí třetině jsme byli schopní dát rychlý gól a tím se nakopnout.“

První třetina s Energií se vám každopádně moc nepovedla. Dostali jste rychlý gól v oslabení a byli jste opět často vylučovaní. Myslíte, že ještě doznívala nálada z poslední domácí porážky?

„Ani ne. Já bych řekl, že zápas se Zlínem dopadl tak, jak dopadl. Všichni víme, že se nám vůbec nepovedl. Nehráli jsme vůbec nic. Když jsme se na zápas zpětně dívali, tak jsme zjistili, že tam nebyly úplně špatné momenty, ale bohužel nám nic nevyšlo. Nemyslím si, že jsme se na to v úterý soustředili. Prostře jsme věděli, že přijedou Vary. Je to kvalitní tým plný bojovných mladíků, ale i zkušených borců. Brankář jim zachytal výborně. Nebylo to nic jednoduchého, ale soupeřův druhý gól nás nakopl.“

Druhé branky docílil soupeř poměrně sporně bruslí. Následně jste o tom debatoval s rozhodčími. Co vám řekli?

„Že prý volali nahoru ke kamerám a tam jim řekli, že to byl gól. Bohužel tak rozhodlo video, nedalo se nic dělat. Jsem ale rád, že jsme zápas otočili a ten gól nás tak mrzet nemusí.“ (směje se)

Řekl byste, že jste se po sporném gólu na 0:2 zdravě naštvali?

„Určitě. (usmívá se) Trošičku nás to vytočilo. My jsme si byli jistí, že ten gól nebude platit. Když branku najednou uznali, tak vás to samozřejmě naštve. Neříkám, že to bylo jenom tím, ale celkově v tom byla velká snaha za vyrovnáním a následným obratem. Bylo důležité, že jsme po druhé brance hostů hned odpověděli, pak jsme totiž byli schopní srovnat do konce třetiny.“

Stále však vaše mužstvo trápí časté vylučování. Jak na to pohlížíte z pohledu kapitána Sparty?

„Nevím, kde je problém. Já bych řekl, že při těch momentech je to vždycky na hraně. Chybí opravdu málo na jednu i druhou stranu. Někdy to bývá i z přemíry snahy. Člověk se snaží bojovat. Samozřejmě je škoda, když máme spoustu faulů v útočném pásmu. Je to zbytečné, nic to neřeší. Neříkám, že by ty fauly byly výrazné až tak, že by někdo někomu usekl ruku, ale kolikrát se v těch momentech hráč do toho zamotá a trest je na světě. My víme, že nás to trápí. Musíme to eliminovat, protože nám to rozhodí celý tým. Je pak těžké se udržet v nějakém pořádném herním tempu.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 25:25. Kudrna, 26:54. Blain, 40:49. P. Vrána, 45:14. Pech, 58:33. Forman Hosté: 02:38. T. Rachůnek, 24:45. R. Vlach Sestavy Domácí: Machovský – Blain, Kalina, Gregorc, T. Pavelka, Delisle, Tomáš Dvořák, Piskáček – Beran, Sill, Smejkal – Kudrna, P. Vrána (C), Říčka – Forman, Pech (A), Kumstát – Jarůšek, Klimek, Buchtele. Hosté: F. Novotný – Kovačevič, Šenkeřík, M. Rohan (A), Podlipnik, Sičák, L. Vágner, Šafář – Flek, Balán (A), T. Rachůnek – O. Beránek, R. Vlach, T. Mikúš – Gorčík, Skuhravý (C), Lapšanský – Kohout, Kverka, Stloukal. Rozhodčí Pešina, Svoboda – Jelínek, Komárek Stadion O2 arena, Praha Návštěva 5 037 diváků