Herman chválil Honejska: Na jeho návrat jsem se těšil, sedlo nám to

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:34. Šlahař, 12:20. Nosek, 19:56. Šlahař, 26:39. Honejsek, 35:45. Honejsek, 53:13. Herman Hosté: 31:44. Vondráček Sestavy Domácí: J. Sedláček (Štůrala) – Freibergs, Řezníček, Žižka (C), Gazda, Nosek (A), Valenta, Ferenc – Kubiš (A), Fořt, J. Ondráček – Herman, Honejsek, Šlahař – Poletín, Fryšara, E. Kulda – Karafiát, P. Sedláček, Popelka. Hosté: Kacetl (Klouček) – Miromanov, Wishart, Holland, Budík, Čáslava, Voženílek – Vondráček, Bubela, Rolinek (C) – Treille (A), Marosz, Kusý – P. Sýkora (A), Poulíček, Perret – Mandát, Dušek, T. Svoboda – M. Kratochvíl. Rozhodčí Jeřábek, Úlehla – Gebauer, Lederer Stadion Zimní stadion Luďka Čajky Návštěva 3385 diváků

Jak to klapalo v lajně s kamarádem Antonínem Honejskem?

„Super, vyhověli jsme si. Těšil jsem se, až se Tonda vrátil. Furt jsem mu říkal: Už pojď, už pojď…Dnes nám to sedlo.“

Znáte se dlouho, že?

„Už od dětství. On hrál v žácích za Prostějov, já za Přerov. Pak jsme šli spolu do Zlína a následně do Kanady. Za chvíli to bude deset let. Potom jsme se rozdělili a teď jsme se zase sešli. Tonda je technický hráč, Pardubicím dal pěkné góly.“

Jak k vám zapadl Jakub Šlahař?

„I Šlahy je výborný. Pomalu už začíná trénovat i Očko (Zdeněk Okál). Brzy se vrátí a zase posílí tým. On je taky super hráč.“

Najdete na výkonu proti Pardubicím nějaké chyby?

„Povedlo se nám to. Vletěli jsme na něj, dali rychle góly a hráli svůj hokej. Byl to výborný týmový výkon. Od Sedla (Jakuba Sedláčka) až po posledního útočníka. Ale furt je našem pracovat. Nepovedlo se nám třeba dát gól v přesilovce. Musíme na tom zapracovat a jít dál. Třetí třetina už se víceméně dohrávala.“

Jediné vyloučení jste měli až v 59. minutě. Disciplína taky pomohla, že?

„Přesně tak. Je důležité, že hrajeme v pěti. Je tady super parta. Věřím, že uděláme nějaký úspěch. Jsem ve Zlíně rád a doufám, že klukům pomůžu. Věděl jsem, s čím sem jdu. Proto jsem tu nabídku taky vzal.“

