Koreis o K.O. na Spartě: Ve rvačce musíte čekat, že něco přilítne…

Co se vám nezdálo nebo nelíbilo na jednání Daniela Gazdy?

„Nelíbilo, je silný slovo… Hlavní argument všech na straně Zlína je teď ten, že on se prát nechtěl. Když jste ve šťouchanici, tak první pravidlo je, že musíte být připravení na to, že něco přilítne. A držet si ruce dole a potom vykřikovat, že já jsem vlastně nic nechtěl, tak to mi přijde trochu… (přemýšlí) Alibistický je asi silný slovo, ale prostě je to rvačka. Když budete ve rvačce v hospodě, tak taky nebudete s rukama dole.“

Berete to tak pořád z hráčského pohledu nebo už z pozice experta?

„Tím, že jsem ještě nedávno hrál, tak to hodnotím spíše z pozice hráče. Když jsem přišel v 19 letech do Kanady do juniorské soutěže, tak jsem udělal stejnou věc. Jeden hráč mě tam naháněl. Já se tenkrát nechtěl prát, protože jsem v tom neměl moc zkušenost. Když si mě po zápase zavolal trenér, první co mi řekl, bylo: ‚Když se něco stane, nesmíš mít ruce dole! Jinak dostaneš ránu.‘ Od té doby je to pravidlo úplně jasný. Je hezký se domáhat nějaké spravedlnosti nebo potrestání toho, kdo mi něco udělal. Druhá věc je ta, že rána, která přiletí, může být, když to řeknu blbě, dobře trefená, a můžete být vyřazenej na pěkně dlouhou dobu. Takže jde spíš o ochranu sama sebe, ne se schovávat za rozhodčí.“

Sparta - Zlín: Černoch dal K.O. Gazdovi. Pražanům bouchly saze. Těsně před koncem utkání se strhla bitka 720p 360p REKLAMA

Je stopka na dva zápasy pro Jiřího Černocha adekvátní?

„Vzhledem k tomu, že se mu (Gazdovi) asi nic vážného nestalo, tak dva zápasy jsou adekvátní. Ale znovu říkám, myslím si, že si za to trochu může sám, protože ve rvačce je potřeba se chránit a nečekat jen, jestli mi přilítne, nebo ne.“

Něco podobného nedávno předvedl v přípravě NHL i Max Domi, který trefil Aarona Ekblada. Dá se to nějak porovnat?

„Viděl jsem to, ale teď si to přesně nevybavím… Tím, jak je tady toho málo a je to takový divoký, tak jsou pod vlivem adrenalinu a občas se to prostě vymkne kontrole. V Americe se to více řídí nějakými nepsanými pravidly, hráči mají k sobě malinko víc respektu. Samozřejmě čas od času se stane i takový incident jako ten mezi Domim a Ekbladem, přeci jenom to jsou vyhrocené situace. Dva dospělí chlapi bez rukavic, nikdo nechce dostat po tlamě. Navíc často rvačky bývají o tom, kdo trefí první ránu. Protože když půjdete do rvačky a hned na začátku ji koupíte, tak se z toho budete těžko dostávat. Občas dojde k tomu vyhodnocení situace, kdy třeba čekáte, že ten druhý po vás půjde a on nejde. Někdy to jsou strašně složitý situace, ale každopádně ta na Spartě je podle mě úplně jasná. Byla to strkanice, není pochyb o tom, že sparťani byli frustrovaní. Jestli tam bylo nějaké posmívání ze strany Zlína? Těžko říct, já tam nebyl, ale něco takového se říká. Každopádně v tu chvíli, když tam je nějaká mela, musí hráč myslet na to, aby se jemu samotnému něco nestalo. Ne se potom schovávat za pravidla a za rozhodčího.“

Pokud se podíváme na jinou situaci, tentokrát z úterního zápasu Sparty. Byl gól bruslí Romana Vlacha uznán správně? Jaký na to máte názor?

„Když se podíváme na aktuální výklad, který je u nás v lize, tak gól byl asi uznaný správně. Vzhledem k tomu, že gólů padá čím dál tím míň, bych byl pro takové góly uznávat, pokud vyloženě hráč nepřijede a nenakopne puk do brány. Vlachův gól je tak nějak na hraně, vyloženě na posouzení rozhodčího, který se šel podívat na video. Já jsem ale pro to, aby se tyhle góly uznávaly. Nějaké nasměrování nebo malinké pohyby bych uznával.“

Sparta - Karlovy Vary: Videorozhodčí potvrdil gól Vlacha od brusle, Vary vedou 2:0 720p 360p REKLAMA

Berete to i tak, že jde o um hráče, že v rychlosti dokáže nastavit brusle tak, aby se puk odrazil směrem na branku?

„Těžko říct, asi by se člověk musel jít zeptat Romana Vlacha, jak to zamýšlel. (usměje se) Nemyslím si ale, že doufal, že takovou lehkou patičkou nebo nastavením brusle dá gól, to by bylo spíš se štěstím. Spíš si myslím, že jsou to šťastné situace. Samozřejmě někdo je malinko šikovnější, ale určitě to není nějaká dovednost, podle které by hráči získávali smlouvy nebo navýšení peněz.“

Od září působíte jako televizní expert na O2 TV Sport. Jak se cítíte v nové roli?

„Cítím se dobře. První dva tři zápasy, kdy jsem se s tím seznamoval, už mám za sebou. Každým zápasem se cítím líp a líp a ta práce mě hodně baví a naplňuje.“

Ohlasy jsou zatím vesměs pozitivní. Těší to?

„Samozřejmě potěší, když člověka někdo pochválí. Celkově mi kvalita přenosů na O2 TV přijde dobrá a k celkovému hodnocení přispívá i to, že všichni do toho jdou s plnou vervou a s obrovským nadšením dokázat, že hokej tady může dělat i někdo jinej než jenom Česká televize. Myslím si, že do budoucna se to naopak bude ještě zlepšovat, když všichni budeme získávat víc zkušeností. Mám z toho jenom dobrý pocit.“

Z V VP PP P Skóre B 1. Litvínov 8 6 1 0 1 27:15 20 2. Mountfield 9 6 1 0 2 22:15 20 3. Sparta 10 5 1 1 3 29:21 18 4. Liberec 9 5 1 0 3 30:22 17 5. Plzeň 8 4 1 2 1 31:16 16 6. Vítkovice 8 5 0 1 2 17:14 16 7. Brno 8 4 1 1 2 20:18 15 8. Pardubice 9 3 2 0 4 23:24 13 9. Olomouc 8 3 0 2 3 17:19 11 10. Třinec 8 3 0 0 5 14:17 9 11. Zlín 8 3 0 0 5 21:27 9 12. Ml. Boleslav 8 3 0 0 5 17:27 9 13. K. Vary 9 1 0 1 7 19:31 4 14. Chomutov 8 0 0 0 8 14:35 0