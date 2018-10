Ze střelce dělníkem. Chci zažít ještě úspěch, říká Pabiška o Boleslavi

Bruslařům se start do sezony vůbec nevyvedl, po 10 kolech mají na kontě jen tři výhry. O víkendu vedení klubu odvolalo trenéry, namísto Vladimíra Kýhose, Vladimíra Čermáka a Borise Žabky přišli Miloslav Hořava, Radim Rulík a Pavel Patera. Silný kalibr. „Vždycky je to nějaký impulz," říká o změně útočník Lukáš Pabiška.



Noví trenéři přišli až v neděli ráno před zápasem s Olomoucí (prohra 1:2). Co vám řekli jako první věc?

„Nebyl moc čas, ale vštěpovali nám, že tam musí být větší bojovnost, větší agresivita. Asi viděli nějaký zápas, který jsme hráli, a chybělo tam bojovné srdce. Myslím si, že to do nás dostali. S Olomoucí to byl určitě jeden z nejlepších zápasů."



Byla na týmu cítit nějaká změna?

„Změna byla určitě v tom, že se trochu přeházely útoky, trenéři dali k sobě typově stejné hráče. Třeba naše čtvrtá lajna jsme spíš bojovníci, nejsme úplně technické typy, ale bojovnost a sbírání sil bylo na nás. Myslím, že jsme se toho zhostili dobře."



Čekáte, že trenéři přinesou do kabiny nový impulz, že se to obrátí?

„Vždycky je to nějaký impulz. Sezona nějak plyne a jste v situaci, kdy nevíte, co změnit ze starých trenérů. Potom se dělá nějaká obměna, zase přijdou jiní trenéři, kteří třeba vštěpují týmu něco jiného a pokoušejí se to nějak nastartovat. Snad se to obrátí. Proti Olomouci jsme hráli už o dost lip, víc srdcem, víc bojovně, víc jako tým. Doufám, že to takhle bude pokračovat, že to bude mít vzestupnou tendenci."

V Boleslavi jste služebně nejstarší hráč, hrajete tu už desátou sezonu. Jak současnou situaci snášíte?

„První dvě, tři sezony, co jsem přišel, jsem zažil baráže. Nakonec jsme spadli ve čtvrté baráži za sebou, ale tím, že se spadlo, se klub nastartoval. Práce se začala dělat jinak a mělo to vzestupnou tendenci. Po čtyřech letech od sestupu se došlo až do semifinále. Škoda, že se na to nenavázalo, ale teď je hrozně těžké hodnotit, proč nebo kde se udělala chyba. Pracovalo se tvrdě a najednou se to obrátilo. Musíme se snažit to zase nastartovat zpátky. Doufám, že se nám to podaří, protože bych s Boleslavi chtěl zažít ještě úspěch po deseti sezonách. Sezony, kdy se hrálo čtvrtfinále nebo semifinále, byly úžasný. Všichni si to užívali, lidi, hráči, kteří tady byli déle. Určitě bych to chtěl zase zažít. Myslím si, že tým na to máme dost dobrý, zkušený. Takže doufám, že se to obrátí."



Trenér Kýhos po sobotním odvolání řekl, že v týmu chybí vnitřní síla. Je na tom něco pravdy?

„Nevím, co znamená vnitřní síla. Tým bojoval, ale nestačilo to. Když se pak nedaří, tak se věci dělají takticky jinak, hráči na to reagují jinak. Najdnou chtějí udělat něco navíc a v taktice to většinou rozhoduje tak, že když se nedaří, tak to týmu naopak škodí. Myslím, že jsme takhle začali hrát, že každý chtěl udělat něco navíc, ale bylo to kontraproduktivní. Šlo to trošku dolů. Budeme se muset chytnout jednoduchými věcmi, nahazovat na bránu a být před ní silnější, jít do prostoru, kde to bolí. Tohle nám předtím chybělo, takový ten důraz. Hráli jsme dobře po koutech, ale nehráli důrazně před bránou. Když už byla střela, nikdo tam nestál. Je to o větším důrazu. V neděli proti Olomouci jsme ukázali, že tam můžeme a umíme chodit. Když se tam takhle bude chodit, tak se k nám štěstí přikloní, protože když mu jdete naproti, tak vás nenechá na holičkách." (usměje se)

Sám jste se s Olomouci prosadil poprvé v sezoně. Předpokládám, že byste za gól hned vyměnil výhru. Ale potěšil vás přesto?

„Právě, vždycky netěší. Lepší by bylo, kdyby byl vítěznej a tým měl alespoň nějaké body, alespoň nějaká remíza. Na druhou stranu pro mě je vždycky radost z gólu. Člověk nikdy neví, kdy je poslední. Ne, to vtipkuju, doufám, že nebyl poslední. (usměje se) Vždycky to potěší, hráči to zvedne sebevědomí. Teď hraju čtvrtou lajnu a nejsme tam asi úplně od toho, abysme dávali góly. Když pak ale týmu takhle nějakým pomůžete, tak je to fajn. Potěší ale třeba i ubráněné oslabení nebo věci, od kterých tam jste. V týmu by měly být rozdané role, tak to prostě je. Čtvrtá lajna jsme od toho, abysme bojovali, sbírali sílu. Se Skaldou (Pavlem Skalickým) teď chodíme na oslabení, takže nesmíme gól dostat. To si myslím, že je taková naše hlavní role. Když se podaří gól, tak je to třešnička na dortu.“

Býval jste střelec, teď je z vás spíše pracant do třetí, čtvrté lajny. Jak to berete?

„Býval jsem střelec, jako střelec jsem byl tenkrát před deseti lety i koupený. Měl jsem parádní sezonu, nějakých 18 gólů, což je super. I další sezony tam bylo třeba deset gólů, takže střelec jsem, ale postupem času byla role zase jiná. Přišli další kluci, zkušenější hráči, předtím nebyl tak zkušený kádr. Takže spoleh byl na mě, já měl být ten před bránou. Pak mi samozřejmě pomohla spolupráce s Davidem Výborným a s Nouzičem (Tomášem Nouzou), kdy jsme v první lize docela řádili. To byla další etapa, kdy mě trenér Výborný s panem Jelínkem pasovali na střelce. Dávali mě před bránu, chodily na mě puky a dařilo se mi to tečovat. Vejba (David Výborný) mi vždycky řekl, kde mám stát a kde mám mít hokejku na zemi, a pak mi dával přihrávky přes brankoviště. To je samozřejmě o zkušenosti hráčů."



A jak tedy snášíte teď zcela jinou roli?

„Teď mě berou tak, že jsem bojovník, že se na nic nevypránu. To mě těší. A když je role taková, tak je taková. Mělo by to tak být, role jsou jasně rozdaný. Když podepisujete smlouvu s tím, že budete ve třetí, čtvrté lajně, že potřebují bojovníka, tak buď do toho jdete, anebo do toho nejdete. V Boleslavi jsem tak dlouho, že pro klub člověk dýchá, snaží se, nechce nic vypustit. Taková je moje práce, jsem s tím smířený a doufám, že ostatním klukům budu v tomhle pomáhat, že jim zase ušetřím síly v oslabení. Práce naší čtvrté lajny je řvavost, sebrat soupeřům síly. Doufám, že ji budeme plnit dobře."



Takže poctivou prací chcete jít příkladem i ostatním?

„Teď jsem v týmu od toho, abych v bojovnosti šel příkladem, aby se na to nabalili další hráči. Myslím si, že to tak i funguje. Když se pak někdo dvakrát, třikrát srazí, udělá tam nějakej závar, tak to vždycky tým zvedne a nakopne. Najednou se přidají další hráči a je to řetězová reakce. Když to plácnu takhle - jeden blbec začne tleskat mezi třemi tisíci diváků, tak se pak ostatní přidají, že jo. Je to tak, i když tleská úplné blbosti. Takhle bych chtěl klukům pomoct.“

I tak jste u fanoušků zřejmě nejoblíbenější hráč, často vyvolávají vaše jméno. Je to příjemné?

„Tak určitě. Když mě vyvolávají fanoušci, je to velice příjemný. To je příjemné pro každého hráče, když má podporu.“

Lukáš Pabiška v Mladé Boleslavi: 10 sezon 489 zápasů 124 gólů 114 asistencí 238 bodů