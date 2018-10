Odvolaný Kýhos: Boleslav nemá vnitřní sílu, vždycky to odnáší trenéři

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Plzeň - Mladá Boleslav 5:1. Indiáni s přehledem zápas ovládli VŠECHNA VIDEA ZDE

Co říkáte na sobotní vyhazov?

„Výsledky nebyly podle přání, spíš jako den a noc. Hráli jsme výborné zápasy se Spartou, s Pardubicemi, ale pak jsme přijeli ven a výkony byly úplně odlišné. I my trenéři jsme byli nespokojení. Netvrdím, že jsem odchod očekával, ale zároveň vím, jaká se v extralize volí obvyklá řešení.“

Žádal jste u vedení výměny hráčů, aby se nakopla sezona pokud možno tímto krokem?

„Chtěl jsem do mužstva zasáhnout, aby to způsobilo v mužstvu rozruch. Ale nic se neuskutečnilo. Přípravu jsme měli dobrou, ukazovala nám, že bychom mohli do soutěže dobře vstoupit, ale bohužel. Hodně se na nás podepsal první domácí zápas s Litvínovem, který jsme měli vyhrát, ale projeli jsme ho. To samé brzy na to s Vítkovicemi. Můj názor je, že mužstvo nemá vnitřní sílu, potřebnou sílu postavit se čelem špatné situaci. U hráčů mi scházela hybná síla, pud sebezáchovy. Aby si kluci sami od sebe řekli, že teď už jde do tuhého a musíme do toho jít na plné pecky, zvládnout to. V tomhle směru je to mužstvo takový nijaký… Jakmile se pak začaly kupit porážky, začala odcházet hlava a pak už bylo těžké přesvědčit hráče o pravdě.“

Udělal byste něco jinak?

„Nevím… Pořád tam vidím tu brzdu na začátku sezony. S tím, že mužstvo se nedokázalo nakopnout. Navíc nově příchozí hráči nám nepřinesli body. Bodoval Orsava, Žejdl, Klepiš, to mluví za všechno, ostatní se nedokázali přidat.“

V Boleslavi se loni pakoval Patrik Augusta, před ním František Výborný narážel na chabou odpovědnost najatých hráčů. Problém nebude pouze v trenérech, nebo jak to vidíte?

„Určitě. To si ale musí vyhodnotit v klubu. Nechci nikomu radit, je to jen můj názor. Dokud se nepodniknou jisté kroky, asi se to moc nezmění. Vždycky to odnáší trenér.“