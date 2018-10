Hořava po hořké premiéře v Boleslavi: Kdo nebude pracovat, odejde

Do extraligového soukolí se opět vrátilo spojení Hořava-Rulík, zlatá trenérská dvojice z Litvínova. Navrch sehraný tandem doplňuje někdejší hokejový šampion Pavel Patera. Hořava s ním učinil vynikající zkušenost na předchozí štaci v Kladně. „Pavel je nesmírně poctivej člověk a má výborný oko. Sleduje veškerý sport, tenis, fotbal, hokej, všechno. Já takovej nejsem,“ srovnává 55letý stratég.

V sobotu přišlo definitivní potvrzení vašeho příchodu po odvolaném Vladimíru Kýhosovi. Co byla první věc, kterou se od vás hráči Boleslavi dozvěděli?

„A víte, že ani nevím? Pořádně si nepamatuju. V 8:45 jsme přišli do kabiny, kde nás představili, klukům jsme vysvětlili trénink a v 9:15 jsme šli na led. Dali jsme si tři cvičení a penalty. Víc se nestihlo. Řešili jsme vyloženě jen dopolední trénink a zápas. Bylo to hrozně rychlý. Sestavu jsme dělali podle toho, že jsme se podívali na jména a jak by to spolu mohlo jít. Pomohl nám videokouč a jeho poznatky ještě od minulých trenérů.“

Svůj nový tým jste si projel lehce na videu, co vás bouchlo nejvíc do očí?

„Viděl jsem asi dvacet minut, sestřih dvou, tří utkání a šli jsme na věc. Teď po prvním zápase je těžké něco hodnotit. Když prohrajete 2:1, je to obvykle vyrovnaný zápas, ale Olomouc byla lepší, vyhrála zaslouženě. Každopádně byli bychom rádi, kdyby tempo, nasazení a agresivita z třetí třetiny pokračovala. Nedali jsme u toho gól, ale na té aktivitě můžeme stavět.“

Je evidentní, že psychika hráčů není na ideálním levelu, co s tím?

„Na začátku bylo vidět, jak jsou hráči zatažení, po špatných výsledcích tam bylo šílený tempo. Olomouc nám dala hned gól, od nás to byla spíš první liga. Pak se to zvedlo, postupem času se to lepšilo. Uvidíme, jak dál.“

Plánujete výrazně změnit herní styl Boleslavi?

„Pokud to bude možný, tak jo. Ale ono není možný všechno udělat hned. A my nechceme jít do toho, že budeme chtít udělat spoustu věcí a neuděláme pořádně nic. Co bude možný, to se pokusíme změnit okamžitě.“

Co především?

„Chceme do toho dát víc bruslení a agresivity. Žádné couvání. S kolegy jsme to netrénovali tři, čtyři roky. Hodláme hrát pohyblivější, bruslivější hokej.“

Tušíte, kolik času budete potřebovat, abyste tým předělali k obrazu svému?

„Záleží na předělání systému. A rok je někdy málo. Loni jsme to zkusili na Kladně, povedlo se play off, postoupili jsme přes Budějovice, konec nevypadal špatně. Pak ovšem přišla baráž a v ní naše výkyvy, protože ostatní mužstva byla lepší. Tam byl strop týmu. Takže rok může být málo. Tím si ale nedělám alibi, to vůbec ne.“

Budete žádat změny v kádru?

„Já nevím. Já si nemyslím, že mužstvo potřebuje impuls. Jaký jiný impuls tomu ještě dodat, když se vyměnili trenéři? Jestli je mužstvo letargický, což doufám, že ne, tak mu nepomůže žádný impuls. Jestliže tady někteří hráči nebudou pracovat, tak zkrátka odejdou. To nám slíbil majitel.“

Jak přesně?

„Že když budeme mít takový poznatek ze zápasu, že do týmu někdo nezapadá, tak půjde pryč.“

Mladá Boleslav - Olomouc: Kohouti jdou do vedení už v první minutě! Nemýlil se Burian, 0:1 720p 360p REKLAMA

Zajímavé nákupy hráčů nikdy nic nezaručují

Na mě to právě působí tak, že na hráče se musí víc zatlačit. Při průšvizích mizí trenéři, hráči jsou v klidu, v pohodě…

„To mi právě říkal Honza Plachý. Povídá: Teď je řada na nich (na hráčích). Ale to není výhrůžka. Hráč tomu může dát svým způsobem maximum, ale jeho představa o maximu může být jiná.“

S Radimem Rulíkem vlastně navážete na zlatou spolupráci v Litvínově, anebo jste zase o kus dál a jinde?

„Oba jsme se v něčem posunuli, na hokej máme stejný pohled, všichni tři chceme hrát to samé. Což je strašná výhoda, o hodně věcech se nemusíme vůbec domlouvat. Teď to jen přenést na hráče.“

S Rulíkem obvykle vystupujete ve dvojici, ale někdo musí být hlavní. V Litvínově to byl on, v Boleslavi vy. Máte to vliv na chod vás obou?

„Ne, je to úplně jedno. Chápu, že někdo musí být brán jako hlavní, takže když se nedaří, vyhodí hlavního. To beru. Honza Plachý oslovil mě, tak jsem tu hlavní já. A až budou vyhazovat trenéry, půjdu já a oni tu zůstanou.“ (s úsměvem)

Co od vás majitel Plachý očekává?

„To jsme vůbec neprobírali. Žádné představy do budoucna nepadaly, nic takového. Honza Plachý po nás jen chce, abychom to tady stabilizovali a klub nebyl branej tak, jak je branej. Chce tomu dát nějaký řád. To my taky. Víte, představy před sezonou jsou různé. Posílíte o jména, to ale neznamená, že to bude fungovat. Já si o Boleslavi říkal, že zajímavě nakoupili, asi budou dobrý, ale nic to dopředu nezaručuje.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Olomouc 1:2. Premiéru kouče Hořavy u Bruslařů pokazil v přesilovce Irgl 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17:47. Pabiška Hosté: 00:59. Burian, 33:00. Irgl Sestavy Domácí: Kantor (Groh) – T. Voráček, J. Říha, Kotvan, Pláněk, Hanzlík (A), Kurka, Bernad – Orsava, Žejdl, Klepiš (A) – Pacovský, T. Knotek, Vondrka (C) – Šťastný, P. Musil, Látal – Pabiška, Skalický, Martin Procházka. Hosté: Konrád (Lukáš) – Vyrůbalík (C), Škůrek, Ondrušek (A), J. Galvas, Jaroměřský, Švrček, Dujsík – Ostřížek, J. Knotek (A), V. Tomeček – Burian, Strapáč, Irgl – Laš, Nahodil, Skladaný – Holec, Jergl. Rozhodčí Horák, Hejduk – Frodl, Lučan Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 2611 diváků